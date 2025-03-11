Сайт китайского автобренда в России не функционирует — что происходит?

Автобренд Hawtai и партнер КАМАЗа ликвидирует юрлицо в России

Руководство компании «Хаотай Авто-Рус» приняло решение о ликвидации российского юрлица, под которым в РФ реализовались автомобили китайской марки Hawtai.

Об этом решении свидетельствует актуальная выписка из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), сообщает «Авто Mail».

Из выписки следует, что процесс ликвидации общества с ограниченной ответственностью (ООО) из списка ЕГРЮЛ закончится до 15 декабря 2025 года. Известно, что до конца 2024 года руководителем «дочки» Hawtai Motor Group был Александр Маврин, а с начала текущего февраля этот пост занимает ликвидатор Сергей Репкин. Официальный сайт российского офиса Hawtai уже не функционирует.

Hawtai вышла на российский рынок в 2014 году, в рамках Международного московского автосалона кроссовер Boliger позиционировался как китайский аналог Porsche Cayenne. Позже на рынок вышла вторая модель бренда – переднеприводный кроссовер Laville.

В 2015 году «КамАЗ» и Hawtai Motor Group подписали договор о создании совместного предприятия. Планировалось, что китайская сторона наладит производство и продажу грузовиков КАМАЗа в КНР, а Челнинский автозавод освоит выпуск легковых автомобилей Hawtai. Но соглашение так и не было реализовано.