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Два автомобиля популярной китайской марки подешевели на сотни тысяч рублей
Кроссовер Wey 07 и минивэн Wey 80 стали...

Два автомобиля популярной китайской марки подешевели на сотни тысяч рублей

Кроссовер Wey 07 и минивэн Wey 80 стали доступнее в России на 150-500 тыс. рублей

В России подешевели две модели премиальной китайской марки Wey. Теперь при покупке гибридного кроссовера Wey 07 и гибридного минивэна Wey 80 действует прямая выгода, позволяющая сэкономить от 150 000 до 500 000 рублей.

Wey 07
Wey 07

Скидка в 150 000 рублей доступна при покупке трехрядного кроссовера Wey 07 2024 г. в. Стоимость его единственной комплектации Premium с учетом этой скидки равна 6 949 000 рублей.

Wey 80
Wey 80

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Wey 80 доступен в РФ в двух комплектациях: 7-местной Premium и 6-местной Business Lounge с удлиненным кузовом. Благодаря прямой выгоде при покупке первой теперь можно сэкономить 500 000 рублей, а при приобретении второй – 300 000 рублей. С учетом скидок стоимость минивэна составляет 6 899 000 и 8 399 000 рублей соответственно.

Ранее «За рулем» сообщил, что популярный недорогой кроссовер Renault снова продается в РФ, известна цена.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Wey
Количество просмотров 13
10.03.2025 
Фото:Wey
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