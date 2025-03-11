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Ограничение мест установки дорожных камер: их почему-то не стало меньше

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Закон, вступивший в силу полгода назад и призванный улучшить контроль за дорожными камерами, существенно не изменил ситуацию.

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Мониторинг показал, что многие регионы просто перенесли камеры на новые места и переоформили документы, не сокращая их общее количество.

Поправки к закону «Об автодорогах и дорожной деятельности» заработали с 1 сентября 2024 года и ограничили места размещения камер, а также теперь снимки и видео с камер передаются только в МВД, а регионы лишены доступа к информации.

Однако в большинстве регионов количество устройств не изменилось. В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге число камер осталось прежним, а в некоторых регионах, например, в Челябинской области, их даже стало больше.

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Между тем, ожидалось, что с дорог будет удалено 50-70% неэффективных камер, как заявлял тогда глава ГИБДД Михаил Черников.

Часть регионов выразила желание вернуть практику использования данных с камер для мониторинга транспортного потока и установки комплексов на опасных участках дорог. Власти некоторых областей жалуются на сложности с согласованием мест установки камер, а также на невозможность ставить камеры на участках, где аварийность ещё не проявилась.

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Павел Федяев, один из разработчиков закона, отметил, что увеличение или уменьшение числа камер не является целью, важно с помощью них повлиять на безопасность движения. В то же время депутат Ярослав Нилов предложил усовершенствовать закон, в том числе убрать коммерческие элементы в системе эксплуатации камер, такие как концессионные соглашения.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев также подчеркнул, что средства от штрафов с камер должны быть направлены только на комплексное решение проблем безопасности. Потому что сейчас в ряде регионов значительная часть таких средств уходит на покрытие затрат коммерческих организаций в рамках концессионных соглашений.

Источник: «Коммерсант»

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Алексеева Елена
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 9
11.03.2025 
Фото:АГН «Москва»
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