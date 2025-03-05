Камеры-треноги не отменят, и вот почему

Кадаков: мобильные комплексы работают по такой схеме, что их едва ли отменят

Фракция «Новые люди» направила на рассмотрение Госдумы интересную инициативу. Составленный документ предлагает запретить использование передвижных и мобильных комплексов фиксации административных правонарушений, то есть так называемых треног.

Логика в этом есть: треноги часто ставят не для повышения безопасности, а для сбора штрафов. Но жизнеспособна ли инициатива? Главный редактор «За рулем» поразмышлял на эту тему.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Все знают, что треноги должны устанавливать не абы как, а только в аварийных местах – и там, где нет стационарных камер. И все хорошо понимают, что эти правила периодически нарушаются – знаю это по своим регулярным маршрутам.

Камеры устанавливают не там, где фиксируется повышенная аварийность, а там, где максимально часто нарушается скоростной режим – хотя это и не приводит к увеличению количества ДТП. Потому что деньги – и частникам капает, и местный бюджет пополняется.

А штрафы с треноги, между прочим, тоже подразумевают презумпцию виновности водителя: если ты не согласен со штрафом – попробуй докажи, что ты прав.

Во фракции приводят в подтверждение статистику ГИБДД. Количество ДТП на дорогах снижается, а общая сумма штрафов за нарушения ПДД в 2024 году достигла 176,3 миллиарда рублей, в сравнении с 106 миллиардами рублей в 2019 году.

Причем 93% всех вынесенных постановлений о нарушениях были зафиксированы автоматическими камерами (в том числе с применением мобильных комплексов фиксации), большая часть которых относилась к превышению скорости. Штрафов – больше, ДТП – меньше. Нормальная схема, при которой треноги едва ли отменят.

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Источник: Максим Кадаков