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Дилеры рассказали, возвращения каких автобрендов ждут покупатели
11 марта
Дилеры рассказали, возвращения каких автобрендов ждут покупатели
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Дилеры рассказали, возвращения каких автобрендов ждут покупатели

Эксперт Гаврилов: обвал авторынка России произошел из-за синдрома «ждунов»

Обвал российского авторынка, включая петербургский, происходит в том числе по вине так называемых «ждунов» – потенциальных покупателей автомобилей, решивших дождаться возвращения европейских автобрендов. Таким мнением поделился автоэксперт Денис Гаврилов.

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«В петербургских автосалонах нам назвали долю ждунов в пределах 10-25%. Но в некоторых дилерских центрах эту категорию покупателей не замечают, так как те просто не появляются в шоу-румах и ждут возвращения привычных для себя брендов», – подчеркивает эксперт.

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Согласно данным аналитического агентства «Автостат», продажи новых легковых автомобилей в РФ в первую неделю марта упали на 38% к показателям аналогичного месяца прошлого года. Затянувшийся спад на авторынке связывают с ожиданием возвращения брендов. По словам дилеров автосалонов, покупатели Петербурга и в остальных регионов РФ ждут возвращения таких брендов, как KIA, Hyundai, Renault, VW, Skoda, Mazda, Suzuki.

В период с января по февраль дилеры распродавали, в том числе, автомобили 2023 года выпуска, всего реализовано восемь тысяч экземпляров из 167 тысяч, уточняют в «Автостате».

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Причем большая часть этих остатков приходится на китайские бренды, проданные с очень большими скидками до 30%. Речь идет о брендах Changan, SWM, Jetta, Livan, FAW, Wey.

В феврале в Петербурге зарегистрировано 3480 проданных машин – это на 31% меньше показателей февраля 2024 года, уточнили в «Автостат Инфо». Эксперты автоотрасли прогнозируют падение продаж в марте порядка 45-50%. Такое снижение в экспертном сообществе связывают с высокой ставкой и заметным укреплением рубля, которое сформировало у населения ожидания дополнительных дисконтов от продавцов.

Источник: dp.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
11.03.2025 
Фото:Depositphotos
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