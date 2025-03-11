Места хватит всем: эксперт о возможном возвращении зарубежных брендов в Россию

Эксперт Шкуматов объяснил, на каких условиях в РФ вернутся азиатские автобренды

Азиатские автобренды могут начать процесс возвращения на российский рынок с возобновления официальных поставок моделей, адаптированных для РФ, а также запчастей. Таким мнением поделился эксперт Петр Шкуматов.

«То есть это необязательно должно выглядеть как возобновление полноценного производства. Плюс – формирование автогигантами своих складов с запчастями. Это очень важно для рядовых автовладельцев, которые хотят качественно обслуживать свои машины», – считает эксперт.

При условии снятия санкций с России или их послаблений не исключено, что автобренды из Японии и Кореи частично могут вернуться в РФ. Речь идет об импорте новых автомобилей, а также о формировании стоков оригинальных автозапчастей по приемлемым ценам, рассуждает Шкуматов.

«Запчасти-то есть, но вот цены на них, а также качество деталей вызывают большие вопросы. С этим сегодня сталкивается практически каждый владелец автомобиля азиатских или западных брендов. Таких людей у нас – миллионы! Поэтому, если даже возврат автобрендов на наш рынок будет проходить по «осторожной» схеме, это уже будет огромный шаг вперед», – убежден специалист.

Шкуматов надеется, что в обозримом будущем можно будет купить запчасти по адекватным ценам, с нормальными сроками поставок и гарантированным качеством. Рассуждая о том, что компаниями-«возвращенцам» придется снова завоевывать место на российском рынке, Шкуматов считает, что для них есть определенная ниша.

«У нас в России очень хороший, емкий рынок, который был бы интересен всем без исключения автопроизводителям. И места на нем хватит всем. Другое дело, что на импортные машины распространяется «утилизационный сбор», достаточно высокий. К тому же очень дорогие автокредиты, порой они доходят до 35% годовых, в итоге у нас рынок «валится», – констатирует эксперт.

Ранее СМИ писали о возможном возвращении Toyota, по данным источников, этот вопрос обсуждался на встрече представителей японского автоконцерна с дилерами из РФ. Интерес к возобновлению работы в нашей стране проявляют и другие ушедшие автобренды. В частности, генеральный директор Renault Лука де Мео заявил, что «не исключает» повторного выхода на рынок России.

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Источник: spbdnevnik.ru