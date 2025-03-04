Дилеры рассказали, что думают о возвращении западных брендов

Дилеры: возврат зарубежных автобрендов возможен не раньше, чем через 2-3 года

Эксперты считают, что возвращение зарубежных автопроизводителей на российский рынок в части продажи автомобилей в ближайшие годы маловероятно. Дилеры уверены, что это не произойдёт раньше чем через два-три года.

Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский отметил, что в текущих условиях шагов в сторону возвращения крупных автопроизводителей в Россию для продажи автомобилей не наблюдается.

По его словам, в первую очередь будут поставляться запчасти и восстанавливаться сервисные решения для существующих клиентов, и только затем возможно обсуждение дальнейших шагов.

Подобного мнения придерживается и генеральный директор по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

Он считает возвращение крупных брендов на российский рынок в ближайший год маловероятным.

В Telegram-каналах недавно прошла информация о секретной встрече компании Toyota с бывшими дилерами, однако Тюктеев заявил, что узнал об этом из СМИ и не располагает сведениями о встречах с дилерами ушедших брендов.

Николай Иванов, директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» полагает, что возможность возвращения может возникнуть не ранее чем через два-три года. Стоимость автомобилей, которые сейчас ввозятся через параллельный импорт, останется без изменений.

Ранее глава ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин предположил, что в первую очередь могут вернуться японские и корейские бренды, а ждать европейских производителей пока вряд ли стоит из-за напряжённой политической ситуации недружелюбной риторики межлу правительствами наших стран.

А пока, например, новый японский кроссовер Toyota Frontlander попадает к нам с китайского и корейского рынков.

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Источник: ТАСС