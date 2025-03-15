Даже сгорев дотла, эта автореликвия стоит очень дорого

Обугленный кабриолет Hispano Suiza 1934 года продали за 224 тысячи долларов

На престижном аукционе Broad Arrow был продан полностью сгоревший кабриолет Hispano Suiza J12 1934 года выпуска. Финальная цена лота составила 224 000 долларов – это больше, чем стоимость нового спорткара Porsche 911 GT3 RS, замечает источник.

Почему так дорого? Эта Hispano Suiza – один из примерно 120 экземпляров модели J12, выпущенных с 1931 по 1938 год. Конкретно этот экземпляр был заказан бельгийским бароном Жаном Эмпеном, кузов для автомобиля изготовила французская компания Fernandez et Darrin. Барон использовал автомобиль для путешествий по Европе и Африке.

Известно, что после Второй мировой машина была ввезена в США, но позже, по всей вероятности, вернулась в Европу (ее регистрационный номер 3388 DR 75 был выдан в 1954 году в Париже), а значок «HK» на заднем крыле говорит о том, что она побывала еще и в Гонконге. Это легко объяснимо: машиной владел Майкл Кадури, гонконгский бизнесмен-миллиардер.

В 2010-х и начале 2020-х автомобиль выставлялся на нескольких масштабных выставках – в частности, на конкурсе элегантности в Пеббл-Бич в 2013-м и на ретроспортивном мероприятии The Quail в 2016 году. А в 2024-м J12 вернулся на Пеббл-Бич и выиграл престижный трофей Алека Ульманна (авиаинженер, энтузиаст автоспорта, российский эмигрант), но поездка в Калифорнию стала для машины последней.

Во время поездки в закрытом трейлере автомобиль загорелся. Водитель грузовика получил незначительные травмы, а вот элегантный J12 полностью сгорел. Фотографии аукционного дома Broad Arrow отражают его нынешнее состояние – и кажется, этому автомобилю место на свалке.

Но до пожара стоимость этой Hispano Suiza J12 оценивалась в сумму около 2 млн долларов, поэтому продажа даже в таком полностью сгоревшем состоянии за 224 000 долларов не выглядят странной. Имя нынешнего владельца держится в тайме, но кем бы он ни был, он явно намерен восстановить эту красотку и... оставить в своей коллекции или же заработать на перепродаже. Как думаете, на сколько потянет ремонт?

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Источник: The Drive