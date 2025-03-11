6 подушек безопасности, мониторинг «мертвых» зон: надежный хэтчбек стал дешевле

Suzuki Swift можно купить с выгодой более чем ₽200 тысяч за счет прямых скидок

Новый японский хэтчбек Suzuki Swift 2025 года предлагают на европейском рынке дешевле более чем на 2,5 тыс. евро (свыше 200 тыс. рублей по курсу, актуальному на момент публикации).

Согласно официальному прайс-листу, цена Suzuki Swift в настоящее время стартует от 17 180 евро (порядка 1,6 млн рублей). Хэтчбек спереди и сзади оснащен светодиодной светотехникой, у хэтчбека стальные колесные диски на 15 дюймов. В салоне стоит полноценный мультимедийный комплекс с 9-дюймовым тачскрином, аналоговая приборная панель, электропривод внешних зеркал и другое оборудование.

Suzuki Swift

При такой демократичной цене «японец» отличается высоким уровнем безопасности. За нее отвечают адаптивный «круиз», датчики контроль давления в колесах и полосы движения, мониторинг дорожных знаков и «мертвых» зон, шесть подушек безопасности.

Силовой агрегат представлен единственным безнаддувным двигателем объемом 1,2 литра, он сочетается с 12-вольтной системой. Благодаря такой комбинации хэтчбек с 5-ступенчатой МКП выдает мощность в 83 л.с., расход топлива в среднем составляет 4,4 литра на 100 км.

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Источник: cenyavto.com