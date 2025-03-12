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У вас «кореец»? Вы в зоне риска – как защитить свою машину от угона

Эксперт Кондрашов указал на уязвимость системы безопасности машин из Кореи

Система безопасности автомобилей Hyundai, Genesis и Kia Rio с бесключевым доступом, а также кроссоверы Hyundai Palisade и Santa Fe уязвима перед угонщиками из-за алгоритмического кода-граббера. Об этом рассказал эксперт в сфере безопасности Андрей Кондрашов, пишет Pravda.Ru.

По его словам, для того чтобы угнать корейский автомобиль похитителям понадобится не более 3-5 минут. Такое устройство перехватывает сигналы бесключевого доступа и превращает устройство в «ключ» от машины

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Кондрашов подчеркивает, что риску угона подвержен весь модельный ряд, от топовой комплектации до популярных кроссоверов. Объясняя, почему в зоне риска автомобили именно корейского производства, Кондрашов констатирует, что легкой добычей для угонщиков их делает уязвимость бесключевой системы.

«Высокий спрос на машины и запчасти, особенно в сфере такси и каршеринга. Простота перепродажи угнанных авто и комплектующих. По прогнозам, корейские автомобили останутся в топе среди угоняемых еще минимум пять лет», – подчеркивает специалист.

Автовладельцам этих марок нужно самим решать – довольствоваться штатной заводской защитой или установить дополнительные системы безопасности, резюмирует Кондрашов.

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 32
12.03.2025 
Фото:Depositphotos
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