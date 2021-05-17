Всего лет двадцать назад подушки безопасности или ABS были признаками премиальности автомобиля, а теперь они есть везде.

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Со временем многие передовые и дорогие системы становятся обычным оснащением — «обкатавшись» на премиальных, они появляются и на машинах попроще.

Вот список того, что уже есть во многих дорогих машинах и что появится на Солярисах, Вестах и Дастерах через несколько лет (если уже не).

Адаптивный (или активный) круиз-контроль

Круиз-контроль появился в 1958 году. Его с помпой представили как «автопилот» на Chrysler Imperial. Современная интерпретация адаптивного круиз-контроля (ACC) была установлена на Mercedes-Benz S-Class незадолго до начала тысячелетия. Система получила название Distronic, она поддерживала заданное расстояние до идущего впереди автомобиля с помощью радарного датчика.

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Адаптивный круиз-контроль на машинах других марок работает примерно так же, используя радар или лазер для поддержания безопасной дистанции независимо от условий движения.

То есть вы можете выбрать постоянную скорость в 100 км/ч на автомагистрали, но система сама ее снизит, если расстояние до впереди идущего автомобиля окажется меньше нормы. Система может полностью остановить автомобиль, а когда движение возобновится, ваша машина тоже поедет.

Недавно мы проводили опрос среди читателей «За рулем», и выяснилось, что 17% уже используют эту систему.

Система аварийного торможения

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Автономное экстренное торможение (AEB), или система аварийного торможения, отслеживает условия дорожного движения впереди и определяет, когда может произойти потенциальная авария. Система визуально или звуком предупредит водителя, а затем активирует торможение, если человек вовремя не отреагирует. 18% проголосовавших указали, что пользуются данной системой.

Система обнаружения слепых зон

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Она же известна как индикатор слепых зон. При появлении приближающейся сзади потенциальной опасности загорается светодиодный индикатор на внешнем зеркале заднего вида. Если водитель планирует маневрировать в направлении обнаруженного транспортного средства, светодиодный индикатор начнет мигать, сигнализируя о возможной опасности, и внутри салона раздастся сигнал.

Пока достаточно надежны не все системы обнаружения слепых зон — например, они могут предупреждать о припаркованных автомобилях. Тем не менее, 18% респондентов отметили, что такая в их машинах есть и они ею пользуются.

Активный ассистент удержания в полосе движения

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Не следует путать его с системами предупреждения о выезде из полосы движения, которые просто предостерегают водителя, если он выезжает из полосы (и часто водители такие сообщения игнорируют). Активная система удержания полосы движения фактически вмешивается в процесс. При использовании в сочетании с адаптивным круиз-контролем, например, на новых Audi, автомобиль будет стремиться оставаться в пределах белых линий полосы автострады. В некоторых системах при необходимости применяется автоматическое торможение. 8% проголосовавших среди наших читателей указали, что используют эту функцию.

Автопарковщик

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Датчики парковки теперь рядовое явление даже в простых автомобилях: штука особо полезная для владельцев кроссоверов и внедорожников. Но автопарковщик выполняет более сложную функцию — он позволяет парковаться там, где не очень умелый водитель сам встать не решился бы.

У нас такой статистики нет, а вот в отчете американской компании INRIX, специализирующейся на транспортной аналитике, говорится, что жители США тратят в среднем 17 часов в год на поиски места для парковки. Время, потраченное впустую, значительно возрастает в густонаселенных районах, таких как Нью-Йорк (107 часов в год) и Лос-Анджелес (85 часов в год).

Помимо потраченного времени большинство респондентов (61%) говорят, что испытывают стресс, пытаясь найти место для парковки; почти половина пропустила важную встречу; треть отказалась от поездки из-за проблем с парковкой; и четверть утверждают, что они в бешенстве из-за проблем, связанных с парковкой. Так что это довольно полезная функция в автомобиле, и 7% наших читателей с ней знакомы не понаслышке.

Согласно нашему опросу, 23% указали, что системы безопасности в их машинах есть, но все же доверяют водители только себе.

Тем не менее человечество стремится к тому, чтобы делегировать многие рутинные функции машинам. Стандартного набора систем безопасности уже недостаточно — производители стремятся сделать автомобили не умнее, но сообразительнее владельцев и, похоже, скоро это станет реальностью. Приведем несколько примеров систем, которые пока есть не у всех.

Центральные подушки безопасности

Никого не удивишь фронтальными, боковыми подушками и шторками безопасности, но постепенно и центральные становятся обязательными для автомобилей, по крайней мере в Европе.

Они срабатывают справа от сиденья водителя и минимизируют травмы шеи и позвоночника. Среди моделей 2021 года этой подушкой оснащены, например, Toyota Yaris, Kia Sorento, Mazda BT-50 и Isuzu D-Max.

Адаптивный круиз-контроль с отслеживанием полосы движения и остановками

Это более продвинутая ступень адаптивного круиз-контроля: система может определять ограничения скорости в реальном времени и соответствующим образом реагировать, а также тормозить на красный свет.

В сочетании с функцией отслеживания полосы движения активный круиз-контроль позволяет автомобилю двигаться полуавтономно, удерживая его в центре полосы движения и ​​соблюдая безопасное расстояние от идущих впереди и замедляющихся транспортных средств.

Предупреждение о безопасном выходе из транспортного средства

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Это еще одна сравнительно новая и интересная система безопасности: при обнаружении приближающейся опасности, например велосипедиста или другого автомобиля, система подаст звуковой сигнал, автоматически заблокирует двери пассажира и не даст ему выйти до тех пор, пока опасность не минует.

Такая функция предусмотрена на Kia Carnival 2021 года и Hyundai Palisade 2021 года, есть она и на некоторых автомобилях Audi, хотя система предупреждения о выходе Audi не может автоматически блокировать двери.

Системы удаленной парковки и выезда

Продвинутые автомобили могут парковаться сами под присмотром водителя за рулем, а еще более продвинутым даже не требуется присутствия человека в машине.

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Так, на автомобилях Tesla предлагают дополнительную функцию под названием «Умный вызов», которая позволяет машинам автономно покидать парковочное место и проезжать около 60 метров по направлению к владельцу.

Kia устанавливает на новом Sorento версию под названием Remote Smart Parking Assist: водитель, находясь вне салона, может перемещать автомобиль на парковку и выезжать с нее с помощью брелока.

Системы удаленной парковки позволяют безопасно вставать на тесных парковках.

Голосовые помощники

В новом S-классе такой помощник активируется фразой «Привет, Мерседес!». С его помощью можно дать задание навигационной системе, или выбрать любимую песню, или изменить температуру.

Благодаря Google Assistant, Apple Siri или Amazon Alexa некоторыми функциями в автомобиле также можно управлять с помощью голоса. Для всех голосовых помощников требуется подключение к интернету.

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В iPhone от Apple, например, есть голосовой помощник Siri, в сотовых телефонах с Android — Google Assistant. Последний также является частью Android Auto на некоторых автомобилях. А через адаптер Bluetooth Echo Auto (обойдется в 60 евро, около 5 тыс. руб.) Amazon подключит своего помощника Alexa в автомобиле к смартфонам.

При чем тут безопасность, спросите вы?

«Они подходят в качестве вспомогательных систем, потому что меньше отвлекают водителя, чем ручное управление, и более удобны. Функциями можно безопасно управлять голосом, не глядя на дисплей и не касаясь кнопок», — говорит Натали Тир из ассоциации ИТ-индустрии Bitkom.

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Голосовые помощники становятся все более популярными. В исследовании, проведенном институтом Capgemini, 49% опрошенных заявили, что они уже используют голосового помощника в автомобиле. Однако 77% делают это исключительно для воспроизведения музыки.

Автономное вождение

Усложнение функций — это подготовительный этап к полностью автономному вождению.

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Специалисты полагают, что примерно через десять лет автономное вождение станет обычным для грузовиков. Их проще подключить к дорожной инфраструктуре, например, сформировать автопоезд на автомагистралях, составные части которого равномерно и послушно будут катиться по правой полосе трассы. До легковых машин автономность доберется чуть позже.

Как испытывают системы безопасности, смотрите на видео.

Фото: Depositphotos