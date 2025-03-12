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Ноу-хау: 4 инновационных компьютера возведут вождение авто в ранг высшего пилотажа

BMW нового класса получат «супермозги» мощностью в 20 раз выше существующих

Автопроизводитель BMW при помощи платформы Neue Klasse («Новый класс») намеревается построить линейку новых моделей с различными силовыми установками.

Новая серия программно-определяемых автомобилей получит Superbrains – «супермозги» в виде четырех высокопроизводительных компьютеров.

BMW Neue Klasse
BMW Neue Klasse
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«Супермозги» будут мониторить ключевые системы, включая информационно-развлекательный комплекс, ассистенты вождения, ездовые настройки, климат-контроль и другие. В автоконцерне заявили, что суммарная вычислительная мощность «супермозгов» в 20 с лишним раз будет превышать электронику нынешнего поколения.

Одним из преимуществ новой цифровой системы в BMW называют упрощенную схему проводки, речь идет о том, что общая протяженность используемых проводов сократится на 600 м в сравнении с современными автомобилями, а их масса – на 30%. «Супермозги» распределят по четырем зонам и подключат к локальным контроллерам, отвечающим за управление этими зонами и передачу информации. В итоге сформируется единый поток данных.

Источник: auto.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:BMW
Количество просмотров 13
12.03.2025 
Фото:BMW
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