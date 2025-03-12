Ноу-хау: 4 инновационных компьютера возведут вождение авто в ранг высшего пилотажа
Автопроизводитель BMW при помощи платформы Neue Klasse («Новый класс») намеревается построить линейку новых моделей с различными силовыми установками.
Новая серия программно-определяемых автомобилей получит Superbrains – «супермозги» в виде четырех высокопроизводительных компьютеров.
«Супермозги» будут мониторить ключевые системы, включая информационно-развлекательный комплекс, ассистенты вождения, ездовые настройки, климат-контроль и другие. В автоконцерне заявили, что суммарная вычислительная мощность «супермозгов» в 20 с лишним раз будет превышать электронику нынешнего поколения.
Одним из преимуществ новой цифровой системы в BMW называют упрощенную схему проводки, речь идет о том, что общая протяженность используемых проводов сократится на 600 м в сравнении с современными автомобилями, а их масса – на 30%. «Супермозги» распределят по четырем зонам и подключат к локальным контроллерам, отвечающим за управление этими зонами и передачу информации. В итоге сформируется единый поток данных.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: auto.ru