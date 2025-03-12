Количество штрафов с камер на Кубани уменьшилось более чем в два раза
В Краснодарском крае в 2024 году количество штрафов с камер сократилось на 63%
В Краснодарском крае в прошлом году количество штрафов, выданных с помощью камер фотовидеофиксации за нарушения ПДД, снизилось на 63% относительно 2023 года.
По данным Госавтоинспекции региона, в 2024 году автовладельцам было вынесено 1,9 млн штрафов на сумму 1,1 млрд руб.
А в 2023 году собственники автотранспорта получили 5,2 млн штрафов на сумму 3 млрд руб.
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Источник: Ъ-Кубань
Фото:Depositphotos
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12.03.2025
Фото:Depositphotos
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