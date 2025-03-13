#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Искусственный интеллект начал выявлять водителей без прав
13 марта
Искусственный интеллект начал выявлять водителей без прав
В Анапе компания NtechLab внедрила систему...
Как раньше — не будет: дилеры рассказали, чего ждать в России ушедшим автоконцернам
13 марта
Как раньше — не будет: дилеры рассказали, чего ждать в России ушедшим автоконцернам
Дилеры рассказали, когда могут вернуться...
Эти авто с пробегом пользуются наибольшим спросом в России
13 марта
Эти авто с пробегом пользуются наибольшим спросом в России
«Авито Авто»: Toyota стала лидером среди б/у...

Искусственный интеллект начал выявлять водителей без прав

В Анапе компания NtechLab внедрила систему распознавания водителей без прав

Компания NtechLab, являющаяся стратегическим партнером госкорпорации «Ростех», начала внедрение новых алгоритмов искусственного интеллекта в систему мониторинга дорожного трафика. Первым городом эксперимента стала Анапа, а суть – в распознавании в транспортном потоке номеров машин, снятых с госучета, а также тех, чьи владельцы лишены водительских прав.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Программно-аппаратный комплекс (ПАК) выглядит как комплект из камеры и ноутбука с ПО разработки NtechLab, которыми оснащается экипаж ГАИ. Комплекс работает с базой данных, содержащей около 35 миллионов госномеров со всех регионов России. ИИ в автоматическом режиме распознает номера в потоке и сравнивает с подгруженной базой. В случае совпадения на экран ноутбука выводится уведомление – после этого сотрудники экипажа могут задержать автомобиль. Напомним, NtechLab также работает с выявлением ДТП и лиц водителей.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Что касается новой разработки компании, авторы проекта отмечают, что новый ПАК эффективно работает даже при движении экипажа и в условиях плохой видимости. К тому же он имеет полную автономность – не требует постоянного канала связи с базовой инфраструктурой, что удобно и экономично. Следующим городом, который подключат к эксперименту, станет Сочи.

Источник: Ростех, Hi-tech Mail, Автопоток

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:Depositphotos
13.03.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0