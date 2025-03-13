Искусственный интеллект начал выявлять водителей без прав

В Анапе компания NtechLab внедрила систему распознавания водителей без прав

Компания NtechLab, являющаяся стратегическим партнером госкорпорации «Ростех», начала внедрение новых алгоритмов искусственного интеллекта в систему мониторинга дорожного трафика. Первым городом эксперимента стала Анапа, а суть – в распознавании в транспортном потоке номеров машин, снятых с госучета, а также тех, чьи владельцы лишены водительских прав.

Программно-аппаратный комплекс (ПАК) выглядит как комплект из камеры и ноутбука с ПО разработки NtechLab, которыми оснащается экипаж ГАИ. Комплекс работает с базой данных, содержащей около 35 миллионов госномеров со всех регионов России. ИИ в автоматическом режиме распознает номера в потоке и сравнивает с подгруженной базой. В случае совпадения на экран ноутбука выводится уведомление – после этого сотрудники экипажа могут задержать автомобиль. Напомним, NtechLab также работает с выявлением ДТП и лиц водителей.

Что касается новой разработки компании, авторы проекта отмечают, что новый ПАК эффективно работает даже при движении экипажа и в условиях плохой видимости. К тому же он имеет полную автономность – не требует постоянного канала связи с базовой инфраструктурой, что удобно и экономично. Следующим городом, который подключат к эксперименту, станет Сочи.

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Источник: Ростех, Hi-tech Mail, Автопоток