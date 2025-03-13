Проект кроссовера на платформе e-Neva встал на паузу

Коммерсантъ: «Алмаз-Антей» заморозил разработку универсальной платформы E-Neva

Военно-промышленный концерн «Алмаз-Антей» заморозил проект разработки универсальной электрической платформы и кроссовера на его базе. Издание со ссылкой на три источника в отрасли сообщает, что разработка не получила финансирования из-за перегрузки концерна основными задачами.

В таких условиях электрический кроссовер E-Neva не является приоритетом для военного предприятия, отмечают собеседники издания. Изначально концерн взялся за разработку электромобиля, чтобы по поручению властей нарастить долю гражданской продукции. Но сейчас у «Алмаз-Антея» хватает работы по основному профилю – ни кадровых, ни финансовых ресурсов на гражданский автомобиль не имеется.

Прототип кроссовера на электрической платформе E-Neva, 2022 год

Впервые о занятости концерна другими задачами около года назад сообщил Денис Мантуров – тогда глава Минпромторга отмечал, что проект электрокроссовера не закрыт, но к его быстрой реализации предпосылок нет.

Напомним, кроссовер на платформе E-Neva собирались поставить на производство на бывшем заводе Toyota в Шушарах (Санкт-Петербург), ныне находящемся в ведении «Обуховского завода», который входит в «Алмаз-Антей». Изначально запуск планировался на конец 2026 года, годовой объем выпуска должен был составить 55-65 тысяч автомобилей в год. Сейчас концерн сохраняет планы выпуска на этой площадке гражданского грузовика БАЗ-S36A11.

Источник: Коммерсантъ