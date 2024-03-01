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E-Neva – что сейчас с «российской Теслой»?

Мантуров: Запуск электромобиля E-Neva – это небыстрый процесс

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил журналистам, что проект электромобиля E-Neva не закрыт, но сейчас разработавший машину «Алмаз-Антей» всецело занят задачами по своему основному профилю. Напомним, «Алмаз-Антей» – это госконцерн по разработке и выпуску средств ПВО.

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«Мы занимаемся [проектом]. Надо сказать, это не быстрый процесс. "Алмаз-Антей" просто сегодня перегружен основными задачами, поэтому нужно распределить правильно силы. <....> Планировался 2026 год», – сказал Мантуров.

Новых сроков внедрения электромобиля в производство министр не назвал. Напомним, после демонстрации концепта было объявлено о запуске серийного производства электромобилей E-Neva на бывшем заводе Toyota Motor в Шушарах в конце 2026 года. Там же планировали наладить выпуск гражданских грузовиков БАЗ – уже в 2024-м.

Концепт российского электромобиля E-Neva
Концепт российского электромобиля E-Neva

В ноябре 2023 года стало известно о том, что этот завод займется разработкой и выпуском беспилотных авиационных систем, а в феврале 2024 года информация о перспективной продукции завода дополнилась новостью о грядущем запуске линейки Aurus минимум из четырех моделей.

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Источник: ТАСС

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
01.03.2024
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