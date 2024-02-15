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На бывшем завода Toyota начнут выпускать новые модели Aurus. Старт продаж — в 2025 году

Мантуров: В России наладят производство автомобилей бизнес-класса Aurus

Отечественный производитель автомобилей класса люкс Aurus запустит производство новой линейки автомобилей бизнес-класса на бывшем заводе Toyota в Петербурге. Об этом журналистам рассказал вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Он уточнил, что в реализации этих планов будет участвовать зарубежный партнер, и уже к концу 2024 года планируется выпустить первую партию.

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«Это производство будет совместно с индустриальными зарубежными партнерами. В конце года будут уже первые экземпляры промышленной сборки», — рассказал вице-премьер.

Отвечая на вопрос представителей СМИ, действительно ли производство наладят на бывшем заводе Toyota, Мантуров ответил утвердительно.

«Да, это правда», — констатировал глава Минпромторга.

Мантуров отметил, что планируется выпускать достаточно широкую линейку, которая будет включать минимум четыре модели.

Напомним, ранее, в начале текущего года, Мантуров рассказал о планах Aurus по запуску производства новой линейки автомобилей бизнес-класса в более доступном ценовом сегменте. Тогда глава Минпромторга озвучил и сроки старта продаж – в 2025 году.

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Источник: tass.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
15.02.2024
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
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