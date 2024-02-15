На бывшем завода Toyota начнут выпускать новые модели Aurus. Старт продаж — в 2025 году
Отечественный производитель автомобилей класса люкс Aurus запустит производство новой линейки автомобилей бизнес-класса на бывшем заводе Toyota в Петербурге. Об этом журналистам рассказал вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Он уточнил, что в реализации этих планов будет участвовать зарубежный партнер, и уже к концу 2024 года планируется выпустить первую партию.
«Это производство будет совместно с индустриальными зарубежными партнерами. В конце года будут уже первые экземпляры промышленной сборки», — рассказал вице-премьер.
Отвечая на вопрос представителей СМИ, действительно ли производство наладят на бывшем заводе Toyota, Мантуров ответил утвердительно.
«Да, это правда», — констатировал глава Минпромторга.
Мантуров отметил, что планируется выпускать достаточно широкую линейку, которая будет включать минимум четыре модели.
Напомним, ранее, в начале текущего года, Мантуров рассказал о планах Aurus по запуску производства новой линейки автомобилей бизнес-класса в более доступном ценовом сегменте. Тогда глава Минпромторга озвучил и сроки старта продаж – в 2025 году.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: tass.ru
ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!