Сейчас «Алмаз-Антей» и Минпромторг ищут площадку, на которой будут его выпускать.

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Серийное производство российского электромобиля E-Neva планируется начать в конце 2026 года, сообщил зам. генерального директора концерна «Алмаз-Антей» Михаил Подвязников.

Если все получится как договаривались, то в начале 2026 года уже будут первые небольшие серии, а в конце 2026 года, если все подтвердится, мы надеемся выйти на полное серийное изготовление. Приблизительно будет порядка 55–65 тыс. автомобилей в год, — поделился он планами.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Сейчас решают вопрос, где будут производить автомобиль. Вопреки слухам, предложений от АВТОВАЗа не поступало. Ранее сообщалось, что АВТОВАЗ рассматривает возможность производства электромобиля на площадке в Санкт-Петербурге (бывший завод Nissan) в рамках партнерских проектов.

Кооперироваться с вазовцами производитель собирается только по тем деталям, которые являются общими для всего автомобилестроения. Но E-Neva «Алмаз-Антей» будет выпускать самостоятельно и под своей маркой.

18 января на Обуховском заводе Владимиру Путину продемонстрировали экспериментальный образец электрического кроссовера.

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Источник: ТАСС

Фото: Алексей Даничев/POOL/ТАСС