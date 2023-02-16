Известны дата запуска и объем серийного производства кроссовера E-Neva

Серийное производство российского электромобиля E-Neva планируется начать в конце 2026 года, сообщил зам. генерального директора концерна «Алмаз-Антей» Михаил Подвязников.
Если все получится как договаривались, то в начале 2026 года уже будут первые небольшие серии, а в конце 2026 года, если все подтвердится, мы надеемся выйти на полное серийное изготовление. Приблизительно будет порядка 55–65 тыс. автомобилей в год, — поделился он планами.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Сейчас решают вопрос, где будут производить автомобиль. Вопреки слухам, предложений от АВТОВАЗа не поступало. Ранее сообщалось, что АВТОВАЗ рассматривает возможность производства электромобиля на площадке в Санкт-Петербурге (бывший завод Nissan) в рамках партнерских проектов.
Кооперироваться с вазовцами производитель собирается только по тем деталям, которые являются общими для всего автомобилестроения. Но E-Neva «Алмаз-Антей» будет выпускать самостоятельно и под своей маркой.
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Источник: ТАСС
Фото: Алексей Даничев/POOL/ТАСС
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