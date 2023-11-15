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Стало известно, что будут выпускать на бывшем питерском заводе Toyota

На площадке бывшего завода Toyota в Шушарах намерены выпускать беспилотники

На бывшем заводе Toyota Motor в Шушарах организуют кластер по производству беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Алексей Зырянов, на площадке будут вестись разработка и выпуск беспилотных авиационных систем.

«Что касается тойотовских территорий, то там планируется достаточно широкий спектр организаций. Город работает над созданием нового кластера беспилотников. Сейчас идет достаточно серьезная работа, создается научно-производственный центр. Все отрасли, которые обслуживают эту сферу, будут размещаться в особой экономической зоне», - рассказал он.
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Строительство инфраструктуры на новой площадке ОЭЗ «Санкт-Петербург» на территории бывшего завода Toyota начнется в 2025 году. Ранее сообщалось, что для запуска четвертой площадки ОЭЗ планируется инвестировать 15,4 млрд рублей.

Летом 2023 года японская Toyota продала свои российские активы, включая завод в Санкт-Петербурге, ФГУП «НАМИ» без опциона на обратный выкуп. Сейчас управление заводом находится в ведении «Обуховского завода», который входит в оборонный концерн «Алмаз-Антей». В 2024 году там планируют начать выпуск гражданского грузовика БАЗ-S36A11, а через три года — электромобилей E-Neva.

Источник: ТАСС

Фото: TACC,Unsplash

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