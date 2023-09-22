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Перезапуск бывшего завода Toyota в Петербурге – подробности

Строительство новой площадки на бывшем заводе Toyota обойдется в 15,4 млрд рублей

Для запуска четвертой площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» в Шушарах, находящейся на территории бывшего завода Toyota, планируется инвестировать 15,4 млрд рублей. Строительство новой площадки ОЭЗ будет вестись в период с 2025 по 2028 год и позволит дать 5,3 тыс. рабочих мест.

Планируется разместить на новых площадях около 40 резидентов, которые впоследствии принесут в бюджет региона 23 млрд рублей налогов, сообщила генеральный директор АО «ОЭЗ "Санкт-Петербург"» Тамара Рондалева.

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Летом 2023 года японская Toyota продала свои российские активы, включая завод в Санкт-Петербурге, ФГУП «НАМИ» без опциона на обратный выкуп. Сейчас управление заводом находится в ведении «Обуховского завода», который входит в оборонный концерн «Алмаз-Антей». В 2024 году там планируют начать выпуск гражданского грузовика БАЗ-S36A11, а через три года — электромобилей E-Neva.

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Источник: ТАСС

Фото: Depositphotos, Toyota

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