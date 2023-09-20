В Россию привезли седан Toyota – конкурент Весты
У российских дилеров появились в продаже седаны Toyota Vios 2023 года выпуска. Привозят их из Китая, где осуществляется сборка. Построен автомобиль на платформе для новых семейств Vitz и Corolla.
Модель называют родственницей популярной Corolla, а по техническим характеристикам и оснащению она может составить конкуренцию новой Lada Vesta.
При этом у модели Toyota есть существенный плюс – автомобиль выпускается с автоматической коробкой передач. Цена на российском рынке – от 2,1 до 2,35 млн рублей.
Комплектуется Vios 1.5-литровым бензиновым двигателем мощностью 109 л. с.
По габаритам седан немного уступает российскому конкуренту: 441х170х147.5 см при колесной базе 255 см.
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: Car.ru
Фото: Toyota
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен