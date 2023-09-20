В Россию привезли седан Toyota – конкурент Весты

Toyota Vios с АКП оценили в России в 2,1 млн рублей

У российских дилеров появились в продаже седаны Toyota Vios 2023 года выпуска. Привозят их из Китая, где осуществляется сборка. Построен автомобиль на платформе для новых семейств Vitz и Corolla.

Модель называют родственницей популярной Corolla, а по техническим характеристикам и оснащению она может составить конкуренцию новой Lada Vesta.

Toyota Vios

При этом у модели Toyota есть существенный плюс – автомобиль выпускается с автоматической коробкой передач. Цена на российском рынке – от 2,1 до 2,35 млн рублей.

Комплектуется Vios 1.5-литровым бензиновым двигателем мощностью 109 л. с.

По габаритам седан немного уступает российскому конкуренту: 441х170х147.5 см при колесной базе 255 см.

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Источник: Car.ru

Фото: Toyota