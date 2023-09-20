#
Выходные/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Определены самые беспроблемные автомобили – вот полный списокОпределены самые беспроблемные автомобили – вот полный список
В рейтинг надежных машин с пробегом попали Kia...
Omoda выведет на российский рынок еще один кроссоверOmoda выведет на российский рынок еще один кроссовер
Электрический кроссовер Omoda C5 EV дебютирует...
Hongqi H5Российских чиновников могут пересадить на премиальные китайские машины
Максим Кадаков, «За рулем»: белорусские Hongqi...

В Россию привезли седан Toyota – конкурент Весты

Toyota Vios с АКП оценили в России в 2,1 млн рублей

У российских дилеров появились в продаже седаны Toyota Vios 2023 года выпуска. Привозят их из Китая, где осуществляется сборка. Построен автомобиль на платформе для новых семейств Vitz и Corolla.

Модель называют родственницей популярной Corolla, а по техническим характеристикам и оснащению она может составить конкуренцию новой Lada Vesta.

Toyota Vios
Toyota Vios
Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

«Китаец» на замену Лексуса – тест-драйв и видео

При этом у модели Toyota есть существенный плюс – автомобиль выпускается с автоматической коробкой передач. Цена на российском рынке – от 2,1 до 2,35 млн рублей.

Комплектуется Vios 1.5-литровым бензиновым двигателем мощностью 109 л. с.

По габаритам седан немного уступает российскому конкуренту: 441х170х147.5 см при колесной базе 255 см.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

Источник: Car.ru

Фото: Toyota

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 3
Поделиться:
Оцените материал:
0