Машину на парковке для инвалидов эвакуируют, если ее номер отсутствует в этой базе

Автоюрист Радько: часть платных парковок нужно отдать под места для инвалидов

Расширение парковочных зон для инвалидов за счет платных парковочных мест может решить проблему с нехваткой мест на парковках. Вторым решением может стать увеличение всех парковочных мест. Таким мнением поделился адвокат автомобильного движения «Свобода выбора», автоюрист Сергей Радько.

По его мнению, можно сделать больше парковочных мест, и для инвалидов в том числе.

«Либо надо просто сделать больше мест для инвалидов. Бог с ними, с платными парковками – убрать эти места или сократить, и предназначить их для инвалидов. В приоритете должны быть права человека, тем более человека с ограниченными возможностями, а не стремление заработать денег за счет размещения автомобилей на платной основе», – считает эксперт.

Стоит напомнить, что парковаться на местах для инвалидов могут только водители, чьи данные внесены в Федеральный реестр инвалидов (ФРИ) и имеют знак «Инвалид». Регистрация в ФРИ не требует подтверждения инвалидности, поэтому этим могут пользоваться некоторые недобросовестные водители. Если автомобиль стоит на парковочном месте для инвалидов, но при этом в ФРИ нет номера этой машины, ее могут эвакуировать, а владельца – оштрафуют.

«Бороться с ними не нужно, потому что, даже если какие-то негодяи незаконно внесут себя в реестр, то, стремясь побороть их, мы неизбежно затронем права настоящих инвалидов, которые действительно хотят внести кого-то в реестр, чтобы этот кто-то их возил. Уж лучше там необоснованно будет несколько негодяев, чем мы ограничим возможности тех, кто на это имеет реальное право», – считает юрист.

Поэтому ужесточать процедуру регистрации авто в Федеральном реестре инвалидов не нужно, считает Радько. Потому что если ограничить круг лиц, чьи машины можно вносить в ФРИ, то права тех, кто возит инвалидов, будут ущемлены, резюмирует эксперт.

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Источник: osnmedia.ru