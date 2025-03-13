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Эти машины россияне массово скупают на вторичке: в лидерах отечественная марка

Lada Granta возглавила рейтинг самых продаваемых машин на вторичке в феврале

Самым продаваемым автомобили с пробегом в экономклассе по итогам февраля текущего года стал отечественный автомобиль Lada Granta. Toyota Camry возглавила рейтинг авто среднего класса, а в сегменте премиум лидирует BMW 5-й серии. Такими данными поделились аналитики «Авто.ру Бизнес».

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Всего в текущем феврале на классифайдах зафиксировано 1,73 млн предложений о продаже автомобилей с пробегом. Это на 10% больше, чем в декабре 2024 года, и на 7% – чем в январе 2025 года.

Lada Granta продавали в среднем за 39 дней по средней цене 656 841 рублей, на продажу Toyota Camry по средней стоимости 2,7 млн рублей уходил 41 день в среднем, за аналогичное время уходил и BMW 5-й серии со средним чеком 4,077 млн рублей.

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Отмечается, что количество предложений частных продавцов увеличивается, рост предложений от дилеров тоже показывает динамику роста, хотя в январе их количество сокращалось.

«В то же время цены на подержанные автомобили от частных лиц практически не изменились. В феврале средняя стоимость таких машин на классифайдах составила 1,279 млн. руб., что на 0,5% ниже, чем в январе», – подчеркивают аналитики.

Цены на автомобили с пробегом у дилеров после снижения в начале 2025 года увеличились, за месяц средняя цена выросла на 8% – с 1,964 до 2,118 млн рублей.

Источник: autonews.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 18
13.03.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
-40