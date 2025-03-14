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Садко 9 — раскрываем модификации и сроки старта!

В Нижнем Новгороде выпустили первый Садко 9 с длинной базой и двухрядной кабиной

Серийная сборка новых полноприводных грузовиков Садко 9 прирастает новыми модификациями. Напомним, выпуск новой модели начался с машин, имеющих стандартную колесную базу и однорядную кабину. А теперь с конвейера Горьковского автозавода сошел первый серийный образец Садко 9 в варианте удлиненной колесной базой и двухрядной кабиной.

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«Такой Садко рассчитан на 7 человек: трое спереди и четверо сзади. Монтажная длина рамы и габаритные размеры у этой машины такие же, как у Садко Next с двухрядной кабиной, но запас грузоподъемности – почти на 2 тонны выше», – отметил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Он добавил, что на фото запечатлен первый серийный образец этой модификации Садко 9, но буквально со дня на день такие машины должны пойти по нижегородскому конвейеру в массовом порядке. Всего же у Садко 9 будет три основных версии: стандартная колесная база, длинная база и длинная база в сочетании с двухрядной кабиной.

Продажи новой модели начнутся в середине 2025 года, сообщил Кадаков.

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Напомним, ввиду увеличенной с 3 до 5 тонн грузоподъемности (по сравнению с Садко Next), новый Садко 9 может нести на себе любую надстройку, выпускающуюся для заднеприводного Газона Next 8.7 – от эвакуаторов и КМУ до самосвалов.

Как ранее сообщал «За рулем», сейчас варианты Садко 9 с различными надстройками проходят сертификацию.

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Источник: Максим Кадаков

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Количество просмотров 7
14.03.2025 
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