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169 л.с., полный привод, межколесные блокировки — старт российской новинки!

В Нижнем Новгороде стартовало производство полноприводных грузовиков Садко 9

Серийное производство модели Садко 9 уже стартовало за заводе в Нижнем Новгороде – об этом сообщает источник со ссылкой на представителя предприятия. На свежем снимке – целая партия уже собранных машин. Уточняется, что сейчас все сходящие с конвейера автомобили направляются производителям надстроек.

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Это необходимо для изготовления и сертификации различных вариантов спецтехники и формирования запасов к моменту старта продаж. Премьера Садко 9 намечена на 2025 год, но более точных сведений пока нет. Прямой конкурент горьковской машины, полноприводный Урал-80, также ожидается в текущем году, но в Миассе до серийной сборки пока не дошли.

Напомним, Садко 9 идет на замену классическому ГАЗ-33086 Земляк, который использовал кабину еще от ГАЗ-3307. Новая машина отличается от постсоветского «предка» межколесными блокировками, подкачкой колес, оригинальными высокими и широкими шинами «Кама NU701» размерности 315/80 R22,5.

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Как раз благодаря шинам геометрическая проходимость Садко 9 – на уровне «собрата» Садко Next. По сути, Садко 9 – это его усиленная версия. У «девятки» больше полная масса (9 тонн вместо 6,85 тонны) и грузоподъемность, составляющая 5 тонн против 3 тонн у Некста. Задний мост Садко 9 усилен (толщина балки увеличена на 1,5 мм), а задняя подвеска – пневматическая, обеспечивающая более высокую плавность хода и возможность регулирования погрузочной высоты от 1150 до 1450 мм. Под капотом тот же ЯМЗ-534, что и у Некста, но в форсированном исполнении: не 149, а 169 л.с.

Источник: Автопоток

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Фото:Михаил Терещенко/ТАСС, Автопоток
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