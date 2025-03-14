В России резко подешевели популярные кроссоверы — известна цена

Haval анонсировал скидки до 350 тыс. рублей на популярные у россиян кроссоверы

Китайские кроссоверы Haval 2024 и 2025 годов выпуска стали дешевле на рынке России благодаря прямой выгоде. О скидках стало известно в ходе мониторинга обновленных прайс-листов бренда.

В частности, при покупке кроссовера Haval H6 2024 года выпуска сейчас можно сэкономить 300 тыс. рублей. Но на модели 2025 года производства дисконт не предусмотрен.

Прямая выгода при покупке кроссоверов Haval Jolion 2025 года выпуска и Haval H3 2024 года выросла у первого до 300 тыс. рублей, а у второго – до 350 тыс. рублей. Также на скидку в 100 тыс. рублей могут рассчитывать и покупатели Haval H3 2025 года.

При покупке Haval F7 2024 и 2025 года выпуска можно сэкономить 150 тыс. рублей. В случае Dargo и Dargo X дисконт на прошлогодние модели составляет 200 тыс. рублей, на свежесобранные авто – 100 тыс. рублей.

Что касается рамных внедорожников Haval H5 и H9, то у них скидка распространяется только на дизельные версии: при покупке H5 экономия составит 250 тыс. рублей, а скидка на H9 на 50 тыс. рублей больше.

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Источник: avtonovostidnya.ru