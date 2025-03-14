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Новый КАМАЗ с композитной кабиной — вот что известно!

Новый тягач КАМАЗ К6 получит кабину с применением деталей из композитов

Тягач КАМАЗ следующего поколения К6 получит облегченную кабину, сообщило ПАО «Сибур Холдинг», крупнейший нефтегазохимический концерн в России и подрядчик КАМАЗа по новым материалам. Снизить вес кабины перспективного тягача планируется через применение деталей из композитов.

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Напомним, впервые о тягачах КАМАЗ К6 заговорили еще в 2019 году, а двумя годами позднее КАМАЗ показывал такую машину на выставке Comtrans 2021. Тогда было заявлено о расходе горючего на сенсационно низком уровне 25 л/100 км, которого предполагалось достичь через применение гибридной силовой установки и активной аэродинамики.

То, что аэродинамика будет основным направлением работ по новой машине, подтвердилось на патентных изображениях (см. выше), опубликованных в ноябре 2024 года. А из нового сообщения «Сибура» следует, что часть металлических элементов кабины заменят на полимерные: в частности, из полимеров будут выполнены задняя стенка кабины и каркасы сидений. Это позволит снизить массу и повысит допустимую полезную нагрузку.

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Напомним, по предварительным данным, кабина тягача К6 – это фактически глубоко переработанная кабина нынешнего К5, которая, в свою очередь, является адаптацией кабины Mercedes-Benz Actros BM963 образца 2012 года. Каркас сохранится, но все внешние панели будут новыми – и частично, как мы теперь знаем, композитными. Кроме того, машина получит камеры заднего вида вместо зеркал и узкие светодиодные фары.

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Источник: Грузовики и вообще, Сибур

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 21
14.03.2025 
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