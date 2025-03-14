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Прецедент: почти 100 депутатов защитят в суде права водителей

В Госдуме хотят оспорить законность штрафов за нарушения ПДД

Группа депутатов Госдумы РФ намерена оспорить законность повышения штрафов Госавтоинспекции. Запрос от 97 парламентариев в Конституционный суд России о конституционности норм закона о повышении штрафов за нарушения правил дорожного движения пока не зарегистрирован.

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По мнению депутатов, принятые поправки не соответствуют Конституции РФ, так как «меры административной ответственности не могут быть установлены произвольно, не основываться на объективных характеристиках уровня и динамики административных правонарушений и нарушать установленный порядок принятия федеральных законов».

Кроме того, парламентарии сослались на позицию министерства юстиции о том, что механическое увеличение санкций не является эффективной мерой сдерживания количества правонарушений, а установление чрезмерно высоких размеров штрафов может привести к невозможности исполнения наказания.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин в декабре 2024 года подписал закон, в рамках которого предусмотрено увеличение штрафов за некоторые нарушения ПДД. Документ вступил в силу 1 января текущего года. Теперь за превышение скорости на 20-40 км/ч штраф составляет 750 рублей вместо 500, а за превышение на 40-60 км/ч – 2,5 тыс. рублей вместо 2 тысяч.

Кроме того, вырос штраф за превышение на 60-80 км/ч до 3,75 тыс. рублей, а за разгон на более чем 80 км/ч штраф составит 7,5 тыс. рублей (вместо прежних 5 тысяч). Также за это правонарушение могут лишить прав сроком на 6 месяцев.

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Источник: gazeta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 12
14.03.2025 
Фото:Depositphotos
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