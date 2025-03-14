Прецедент: почти 100 депутатов защитят в суде права водителей

В Госдуме хотят оспорить законность штрафов за нарушения ПДД

Группа депутатов Госдумы РФ намерена оспорить законность повышения штрафов Госавтоинспекции. Запрос от 97 парламентариев в Конституционный суд России о конституционности норм закона о повышении штрафов за нарушения правил дорожного движения пока не зарегистрирован.

По мнению депутатов, принятые поправки не соответствуют Конституции РФ, так как «меры административной ответственности не могут быть установлены произвольно, не основываться на объективных характеристиках уровня и динамики административных правонарушений и нарушать установленный порядок принятия федеральных законов».

Кроме того, парламентарии сослались на позицию министерства юстиции о том, что механическое увеличение санкций не является эффективной мерой сдерживания количества правонарушений, а установление чрезмерно высоких размеров штрафов может привести к невозможности исполнения наказания.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в декабре 2024 года подписал закон, в рамках которого предусмотрено увеличение штрафов за некоторые нарушения ПДД. Документ вступил в силу 1 января текущего года. Теперь за превышение скорости на 20-40 км/ч штраф составляет 750 рублей вместо 500, а за превышение на 40-60 км/ч – 2,5 тыс. рублей вместо 2 тысяч.

Кроме того, вырос штраф за превышение на 60-80 км/ч до 3,75 тыс. рублей, а за разгон на более чем 80 км/ч штраф составит 7,5 тыс. рублей (вместо прежних 5 тысяч). Также за это правонарушение могут лишить прав сроком на 6 месяцев.

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Источник: gazeta.ru