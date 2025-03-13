#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Подмосковье расширяет зону платных парковок
13 марта
Подмосковье расширяет зону платных парковок
С 15 марта еще в десяти городах Московской...
На что в китайских машинах жалуются сами китайцы
13 марта
На что в китайских машинах жалуются сами китайцы
В КНР провели исследование о том, что в...
Aston Martin Valour
13 марта
В мире таких 110 штук: в России продают эксклюзивный гиперкар Aston Martin
Дилер привез в Россию редкий спорткар Aston...

Сезонное нарушение, за которое может прилететь штраф – вспоминаем матчасть

Юрист Безделин напомнил автовладельцам о «летнем» штрафе ГАИ

Автовладельцам в период с 1 июня по 1 сентября нельзя передвигаться на автомобиле с зимними шипованными шинами, за нарушение этого требования им грозит штраф. Об этом рассказал ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
186 л.с., автомат, полный привод, 7 мест — интересный (и не супердорогой) кроссовер

Он напомнил, что в перечень неисправностей транспортного средства, при которых не разрешена эксплуатация автомобиля, входит шипованная резина (не липучка). Этот список регламентирует постановление Правительства от 1 сентября 2023 года, уточнил юрист.

Такой запрет действует только в летний период из-за разницы климатических зон на территории России. Автовладельцы должны самостоятельно менять шины по сезону, хотя этот процесс имеет четкие правила на законодательном уровне, подчеркивает Безделин.

«В случае, если инспектор ГАИ обнаружит указанное нарушение, водителя могут привлечь к административной ответственности, согласно ст. 12.5 КоАП, штраф за такое нарушение составит 500 рублей», – напомнил юрист.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

В случае, если инспектор ГАИ остановит водителя на машине с шипованными шинами летом, в первый раз он выпишет предписание устранить неисправность. Водитель обязан заботиться о безопасности движения не только своими действиями, но и в рамках закона, резюмирует Безделин.

Источник: 1prime.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 19
13.03.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0