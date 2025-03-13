Сезонное нарушение, за которое может прилететь штраф – вспоминаем матчасть

Юрист Безделин напомнил автовладельцам о «летнем» штрафе ГАИ

Автовладельцам в период с 1 июня по 1 сентября нельзя передвигаться на автомобиле с зимними шипованными шинами, за нарушение этого требования им грозит штраф. Об этом рассказал ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин.

Он напомнил, что в перечень неисправностей транспортного средства, при которых не разрешена эксплуатация автомобиля, входит шипованная резина (не липучка). Этот список регламентирует постановление Правительства от 1 сентября 2023 года, уточнил юрист.

Такой запрет действует только в летний период из-за разницы климатических зон на территории России. Автовладельцы должны самостоятельно менять шины по сезону, хотя этот процесс имеет четкие правила на законодательном уровне, подчеркивает Безделин.

«В случае, если инспектор ГАИ обнаружит указанное нарушение, водителя могут привлечь к административной ответственности, согласно ст. 12.5 КоАП, штраф за такое нарушение составит 500 рублей», – напомнил юрист.

В случае, если инспектор ГАИ остановит водителя на машине с шипованными шинами летом, в первый раз он выпишет предписание устранить неисправность. Водитель обязан заботиться о безопасности движения не только своими действиями, но и в рамках закона, резюмирует Безделин.

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Источник: 1prime.ru