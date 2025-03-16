В аэропортах Подмосковья вступило в силу новое правило — объясняем

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В России с марта изменились правила оформления заказа на такси в аэропорту

Запрет на предложение услуг по перевозке легковым такси в случае отсутствия стоек для их заказа введут на территории аэропортов Подмосковья. Соответствующее постановление правительства Московской области вступил в силу в марте текущего года.

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«Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в течение месяца со дня официального опубликования настоящего постановления разработать и утвердить требования к оборудованию и оформлению стойки заказа легкового такси на территории аэропорта в Московской области», – говорится в постановлении.

Речь идет о том, что оформление услуг по перевозке пассажиров или багажа легковым такси должно осуществляться только за стойками заказа такси перевозчиками, водителями такси или службами заказа. Такое требование регламентирует Федеральный закон № 580-ФЗ.

Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Олег Елков/ТАСС
Количество просмотров 3
16.03.2025 
Фото:Олег Елков/ТАСС
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