Угонщики работают по-крупному: хищения грузовика этой марки достигло почти 30%

Страховщики зафиксировали рост хищений грузового транспорта в России

Количество обращений, связанных с угонами грузового транспорта в России, выросло в четыре раза по сравнению с 2023 годом, и составило 57% от общей доли. Такой статистикой поделились специалисты страховой компании «Согласие».

Больше всего угонов пришлось на марки Shacman из Китая (27% заявлений) и отечественный КАМАЗ (7%), с остальными «тяжеловесами» зафиксированы единичные случаи.

«На угоны легковых авто пришлось 43% от заявленных инцидентов, популярностью пользовались марки Kia (10%), Hyundai и Land Rover (по 7% на каждую). Самый дорогой из заявленных угонов среди легковых ТС, более 37 млн. рублей произошел в Московской области: владелец авто заявил о пропаже автомобиля Land Rover», – уточнили в страховой компании.

Кроме Подмосковья хищения грузовых автомобилей происходят в Петербурге, Ивановской, Иркутской, Курской, Нижегородской и других областях России. При этом общее количество угонов в 2024 году снизилось на 23% по сравнению с предыдущим 2023 годом, это подтверждает и статистика МВД РФ.

В 2024 году органами внутренних дел зафиксировано снижение количества зарегистрированных случаев краж автомобилей на 19,5% и их угонов – на 13%. Владельцами более 80 % угнанного транспорта являются юрлица, кроме грузовиков предпринимателей, угонщики воровали и прицепы, на их долю пришлось 10 % всех заявлений, уточнили страховщики.

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Источник: пресс-служба «Согласие»