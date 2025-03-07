Совершенно новый самосвал Урал — первое фото и информация!

Автозавод «Урал» вывел на испытания самосвал с новой китайской кабиной

Расположенный в Миассе автомобильный завод «Урал» ведет испытания нового бескапотного самосвала с колесной формулой 6х4. По данным источника, разместившего первую фотографию этой машины в Сети, старт серийного производства этой модели намечен на 2025 год.

Принципиально новым в представленном дорожном самосвале является кабина от китайского партнера. Напомним, впервые об Уралах с китайскими кабинами (тогда назывались бренды Sinotruk и Howo) стало известно в августе 2024 года.

Прототип Урал с кабиной Qixing, февраль 2025 года

Теперь же указывается компания-поставщик Qixing. Эта компания из КНР делает несколько вариантов грузовых кабин – в частности, для моделей Sany. Грузовики собственно под маркой Qixing (Tisin) тоже существуют и даже поставляются в РФ.

Источник пишет, что самосвалы Урал с такой кабиной заменят модельном ряду те бескапотники, что российский завод выпускает с начала 1990-х по сей день – в них используется кабина Iveco TurboTech образца 1984 года. Что ж, кабине действительно пора обновиться, пусть и на китайский вариант. Как и ведущим мостам – освоить собственное производство мостов (взамен покупных из Китая) на «Урале» обещали тоже в 2025 году.

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Источник: RCI News