Сейчас мосты для грузовиков поставляются из КНР, но к 2025 году все должно измениться.

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Миасский автомобильный завод Урал в очередной раз подтвердил отказ от поставок компонентов из КНР и полный переход на российские продукты. Дело в том, что сейчас предприятие закупает для своих грузовиков мосты китайского производства. Стоит напомнить, что первое подобное заявление руководство завода сделало еще в январе 2022 года.

А в апреле появились сведения о том, что производство ведущих мостов и передних осей для автомобилей повышенной грузоподъемности и дорожной техники будет запущено на заводе Урал в начале 2024 года. Сейчас же сроки уточнились и несколько сдвинулись: как сообщает официальный сайт предприятия, полное освоение производства мостов на автозаводе планируется к 2025 году.

Самым масштабным инвестиционным проектом на предприятии является является освоение собственных мостов грузоподъемностью от 10 до 16 тонн и осей грузоподъемностью от 7,5 до 9 тонн для автомобилей и строительно-дорожной техники. Господдержка на реализацию составляет порядка 7 млрд рублей, выделяемых из Фонда развития промышленности.

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Источник: Uralaz.ru

Фото: Урал