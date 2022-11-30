Миасский автомобильный завод Урал в очередной раз подтвердил отказ от поставок компонентов из КНР и полный переход на российские продукты. Дело в том, что сейчас предприятие закупает для своих грузовиков мосты китайского производства. Стоит напомнить, что первое подобное заявление руководство завода сделало еще в январе 2022 года.
А в апреле появились сведения о том, что производство ведущих мостов и передних осей для автомобилей повышенной грузоподъемности и дорожной техники будет запущено на заводе Урал в начале 2024 года. Сейчас же сроки уточнились и несколько сдвинулись: как сообщает официальный сайт предприятия, полное освоение производства мостов на автозаводе планируется к 2025 году.
Самым масштабным инвестиционным проектом на предприятии является является освоение собственных мостов грузоподъемностью от 10 до 16 тонн и осей грузоподъемностью от 7,5 до 9 тонн для автомобилей и строительно-дорожной техники. Господдержка на реализацию составляет порядка 7 млрд рублей, выделяемых из Фонда развития промышленности.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: Uralaz.ru
Фото: Урал