Полностью из жести: японцу дали поездить на УАЗе-«буханке»

Так он высказался о панели приборов, но изречение вполне применимо ко всему автомобилю. Ведь, как мы понимаем, «буханка» — это полная жесть. Особенно в руках японца. Особенно если он дрифтер.

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У российской внедорожной техники масса поклонников за рубежом.

А в Японии «леворукие» Нивы и УАЗы вообще считаются особым шиком среди «тех, кто понимает».

Японский поклонник УАЗ СГР дал протестировать свою «буханку» знаменитому дрифтеру Кену Номура по прозвищу Nomuken.

От сходящих с конвейера УАЗа машин эта отличается разве что колесами (которые, надо признать, создают очень особенный образ), и эмоции у Номуры просто бьют через край.

Понятно, что современному японцу, да еще и автоспортсмену, трудно постичь, как такая машина вообще может выпускаться в 2022 году. Но она ему понравилась!

Кстати, завести УАЗ «кривым стартером» у японцев не вышло... А если взять Ниву и испанцев?

«За рулем» можно смотреть на RuTube.

Видео: YouTube / NichiRo Сhannel