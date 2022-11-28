Полностью из жести: японцу дали поездить на УАЗе-«буханке»

Материалы по темеЯпонец протестировал Lada Largus и очень удивился (видео)
У российской внедорожной техники масса поклонников за рубежом.
А в Японии «леворукие» Нивы и УАЗы вообще считаются особым шиком среди «тех, кто понимает».
Японский поклонник УАЗ СГР дал протестировать свою «буханку» знаменитому дрифтеру Кену Номура по прозвищу Nomuken.
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От сходящих с конвейера УАЗа машин эта отличается разве что колесами (которые, надо признать, создают очень особенный образ), и эмоции у Номуры просто бьют через край.
Понятно, что современному японцу, да еще и автоспортсмену, трудно постичь, как такая машина вообще может выпускаться в 2022 году. Но она ему понравилась!
- Кстати, завести УАЗ «кривым стартером» у японцев не вышло... А если взять Ниву и испанцев?
- «За рулем» можно смотреть на RuTube.
Видео: YouTube / NichiRo Сhannel