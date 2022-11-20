Испанцы пытаются завести старую Ниву «кривым стартером» - получится? (видео)

Возможно, кто-то из наших читателей знает, как это делается. Давайте посмотрим, знают ли это пришедшие на выставку горячие испанские парни.

Материалы по теме Это машина для авантюристов: иностранцы о Ниве

Мы уже рассказывали о проходящей в Испании выставке «Ретро Классика 2022», к которой местная автоторговая компания Aurelio подготовила обширную экспозицию моделей Lada разных годов выпуска.

В качестве развлекательной активности авторы экспозиции предложили посетителям довольно экзотичный по нынешним временам конкурс: нужно завести ВАЗ-2121, т.е. старую советскую Ниву, с помощью пусковой рукоятки, в простонародии именуемой «кривым стартером».

К чести хозяев автомобиля, содержащих технику в надлежащем виде, и умелых мужчин, взявшихся за дело, надо сказать, что запечатленная на видео процедура не вызвала ни малейшего промедления. Мотор шепчет!

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Lada Niva Documentary

Фото, видео: vk.com