Испанцы пытаются завести старую Ниву «кривым стартером» - получится? (видео)

Мы уже рассказывали о проходящей в Испании выставке «Ретро Классика 2022», к которой местная автоторговая компания Aurelio подготовила обширную экспозицию моделей Lada разных годов выпуска.
В качестве развлекательной активности авторы экспозиции предложили посетителям довольно экзотичный по нынешним временам конкурс: нужно завести ВАЗ-2121, т.е. старую советскую Ниву, с помощью пусковой рукоятки, в простонародии именуемой «кривым стартером».
К чести хозяев автомобиля, содержащих технику в надлежащем виде, и умелых мужчин, взявшихся за дело, надо сказать, что запечатленная на видео процедура не вызвала ни малейшего промедления. Мотор шепчет!
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: Lada Niva Documentary
Фото, видео: vk.com