Испанцы пытаются завести старую Ниву «кривым стартером» — получится? (видео) — журнал За рулем

Испанцы пытаются завести старую Ниву «кривым стартером» - получится? (видео)

Возможно, кто-то из наших читателей знает, как это делается. Давайте посмотрим, знают ли это пришедшие на выставку горячие испанские парни.

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Это машина для авантюристов: иностранцы о Ниве

Мы уже рассказывали о проходящей в Испании выставке «Ретро Классика 2022», к которой местная автоторговая компания Aurelio подготовила обширную экспозицию моделей Lada разных годов выпуска.

В качестве развлекательной активности авторы экспозиции предложили посетителям довольно экзотичный по нынешним временам конкурс: нужно завести ВАЗ-2121, т.е. старую советскую Ниву, с помощью пусковой рукоятки, в простонародии именуемой «кривым стартером».

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К чести хозяев автомобиля, содержащих технику в надлежащем виде, и умелых мужчин, взявшихся за дело, надо сказать, что запечатленная на видео процедура не вызвала ни малейшего промедления. Мотор шепчет!

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«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Lada Niva Documentary

Фото, видео: vk.com

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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