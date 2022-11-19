Lada «засветилась» на крутой ретровыставке в Испании

Мероприятие поистине масштабное - в просторных павильонах нашлось место всему тому, что долгие годы составляло европейский автомобильный колорит.

Уморительные автомобили-баблы, стильные микролитражки Renault, степенные классические Мерседесы — все это и многое другое вместила в себя испанская «Ретро Классика 2022».

Приятно, что тут нашлось место и российским машинам. Местная компания Aurelio выставила несколько внедорожников Niva разных годов выпуска — от классической Niva 1600, как советскую модель именовали в Европе, до вполне современных образцов.

Попало в экспозицию и семейство Lada Samara, оно же Sputnik. «Восьмерки» и «девятки» также показаны в эволюции — от первых до последних модификаций.

Заднеприводные машины ВАЗ тоже представлены на стенде Aurelio. «Пятерки», «четверки» и «семерки» — вроде бы экспонаты, но многие из них по-прежнему колесят по улицам многих городов мира.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: Ретро Классика 2022