Lada «засветилась» на крутой ретровыставке в Испании — журнал За рулем

Lada «засветилась» на крутой ретровыставке в Испании

Мероприятие поистине масштабное - в просторных павильонах нашлось место всему тому, что долгие годы составляло европейский автомобильный колорит.

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300 л.с. и кузов вместо багажника — таких Нив вы (точно!) не видели

Уморительные автомобили-баблы, стильные микролитражки Renault, степенные классические Мерседесы — все это и многое другое вместила в себя испанская «Ретро Классика 2022».

Приятно, что тут нашлось место и российским машинам. Местная компания Aurelio выставила несколько внедорожников Niva разных годов выпуска — от классической Niva 1600, как советскую модель именовали в Европе, до вполне современных образцов.

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Попало в экспозицию и семейство Lada Samara, оно же Sputnik. «Восьмерки» и «девятки» также показаны в эволюции — от первых до последних модификаций.

Заднеприводные машины ВАЗ тоже представлены на стенде Aurelio. «Пятерки», «четверки» и «семерки» — вроде бы экспонаты, но многие из них по-прежнему колесят по улицам многих городов мира.

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«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: Ретро Классика 2022

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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