#
Где сэкономить?MIMSПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти «японцы» приятно подешевели в России
22 августа
Эти «японцы» приятно подешевели в России
В России дилеры снизили цены на Suzuki Jimny,...
Сергей Зеленьков: Увеличить ресурс подшипников в 5-10 раз — это реально
22 августа
Сергей Зеленьков: Увеличить ресурс подшипников в 5-10 раз — это реально
На выставке MIMS рассказали, как помочь...
BAIC BJ60
22 августа
На российском рынке скоро появится новый рамный внедорожник
В России BAIC откроет продажи внедорожника BJ60...

Новые грузовики Урал — свои мосты и... китайские кабины

Автозавод «Урал» ведет испытания грузовых прототипов с кабинами Sinotruk и Howo

До конца года расположенный в Миассе автомобильный завод «Урал» должен выпустить первую партию мостов собственного производства. Это будут экспериментальные образцы для грузовиков с неполным приводом, а товарные образцы появятся в 2025-м. Таким образом, обозначенные в ноябре 2022 года сроки заводу пока удается выдерживать.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Напомним, собственное производство мостов «Урал» утратил в 1990-е, и долгое время основным поставщиком российского завода стал Китай. Но в 2021 году началась подготовка к запуску производства мостов для грузовиков и спецтехники грузоподъемностью от 10 до 16 тонн, господдержка из Фонда развития промышленности составляет порядка 7 млрд рублей.

Аденома предстательной железы: простыми словами о сложном заболевании

Источник, получивший сведения об испытании новых мостов, делится и другой информацией, ссылаясь на сотрудников автозавода «Урал»: прямо сейчас на предприятии испытывается несколько экспериментальных Уралов с кабинами от китайских грузовиков Sinotruk и Howo. Сообщается, что первые товарные грузовики с китайскими кабинами появятся в начале 2025 года.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Автопоток

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 5
22.08.2024
Поделиться:
Оцените материал:
-1