Новые грузовики Урал — свои мосты и... китайские кабины

Автозавод «Урал» ведет испытания грузовых прототипов с кабинами Sinotruk и Howo

До конца года расположенный в Миассе автомобильный завод «Урал» должен выпустить первую партию мостов собственного производства. Это будут экспериментальные образцы для грузовиков с неполным приводом, а товарные образцы появятся в 2025-м. Таким образом, обозначенные в ноябре 2022 года сроки заводу пока удается выдерживать.

Напомним, собственное производство мостов «Урал» утратил в 1990-е, и долгое время основным поставщиком российского завода стал Китай. Но в 2021 году началась подготовка к запуску производства мостов для грузовиков и спецтехники грузоподъемностью от 10 до 16 тонн, господдержка из Фонда развития промышленности составляет порядка 7 млрд рублей.

Источник, получивший сведения об испытании новых мостов, делится и другой информацией, ссылаясь на сотрудников автозавода «Урал»: прямо сейчас на предприятии испытывается несколько экспериментальных Уралов с кабинами от китайских грузовиков Sinotruk и Howo. Сообщается, что первые товарные грузовики с китайскими кабинами появятся в начале 2025 года.

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Источник: Автопоток