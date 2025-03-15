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Названы недостатки автомобилей, работающих на газе

Эксперт Стрельбицкий перечислил пять минусов автомобилей, работающих на газе

Директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий заметил, что авто на газе не могут развивать ту же мощность, что и машины на бензине. Автомобили с ГБО теряют до 15% мощности из-за меньшей теплотворной способности газа по сравнению с бензином.

На высокооборотистых двигателях наблюдается эффект догорания горючего в выпускном тракте, что ведет к раннему износу и прогоранию выпускных клапанов.

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Зимой газ дольше испаряется, что затрудняет запуск мотора и увеличивает нагрузку на аккумулятор. Из-за этого водители чаще переключаются на бензин, что уменьшает потенциальную экономию от использования ГБО, рассказал Стрельбицкий.

Непрофессиональная установка ГБО может привести к аннулированию гарантии на автомобиль. А для установки владельцу потребуются дополнительные расходы на сертификацию оборудования, иначе эксплуатация такого авто будет под запретом.

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И все же основной минус – малое количество газовых заправок в некоторых регионах, из-за чего водителю приходится тратить больше время на ее поиски, отметил специалист.

Ранее «За рулем» сообщил, что доступный 7-местный кроссовер подешевел в РФ второй раз за месяц.

Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
Количество просмотров 11
15.03.2025 
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
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