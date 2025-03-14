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Начинающим водителям не следует торопиться с заменой шин на летние, и вот почему
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Начинающим водителям не следует торопиться с заменой шин на летние, и вот почему

Эксперт Балабас объяснил, почему автовладельцам нужно иметь три комплекта шин

Автовладельцам с целью безопасного управления транспортным средством нужно приобрести три комплекта шин. Таким мнением поделился автоэксперт Евгений Балабас.

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«Самый идеальный с точки зрения безопасности и комфорта вождения автомобиля вариант – это три комплекта резины. <...> Всесезонная резина оптимальна для теплого межсезонья весной и осенью», – подчеркивает эксперт.

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Рассуждая о качестве всесезонных шин, Балабас утверждает, что это не самый хороший вариант для использования. При этом он отметил, что в некоторых ситуациях ее использование бывает уместным.

«Всесезонная резина, к сожалению, не имеет никаких особых плюсов, только минусы. Единственный ее плюс – экономия. Это резина, которая посредственно ведет себя и летом, и зимой. Как бы ни хотелось сэкономить, но на большей части территории России, к сожалению, водителям неизбежно иметь два комплекта резины», – объясняет эксперт.

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В этом году погода нетипичная, износ шин происходит быстрее, потому что уже при температуре окружающей среды в плюс 3-5°C зимние шины становятся чрезвычайно мягкими.

Всем начинающим водителям Балабас советует пока не менять шины на летние, потому что в приоритете должна быть безопасность. Желание сэкономить ресурс шин чревато для неопытного водителя заносом или застреванием в снежной каше, подытожил эксперт.

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Источник: osnmedia.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 3
14.03.2025 
Фото:АГН Москва
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