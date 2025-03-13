Российских водителей призвали не спешить с заменой зимних шин

Синоптик Вильфанд: В марте автомобилистам не стоит менять резину на летнюю

В России погода в марте отличается неустойчивостью, поэтому на фоне потепления не стоит торопиться с заменой зимних шин на летние. В ближайшее время ожидается очередное похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, менять резину не стоит до конца марта. Высокая для этого месяца температура, которая наблюдается сейчас, – лишь эпизод. Из-за различий в составе шин в холодную погоду летняя резина дубеет, что приводит к резкому ухудшению сцепления с дорогой, отметил синоптик.

По его словам, заметно похолодает уже в предстоящую субботу, температура будет колебаться на уровне около нуля градусов ночью и от +2 до +5 днем. В ночь на воскресенье ожидаются небольшие заморозки. К вопросу о замене резины можно вернуться не раньше апреля, считает метеоролог.

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Источник: 360.ru