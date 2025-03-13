#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Российских водителей призвали не спешить с заменой зимних шин
13 марта
Российских водителей призвали не спешить с заменой зимних шин
Синоптик Вильфанд: В марте автомобилистам не...
Эти машины россияне массово скупают на вторичке: в лидерах отечественная марка
13 марта
Эти машины россияне массово скупают на вторичке: в лидерах отечественная марка
Lada Granta возглавила рейтинг самых...
Дилеры просят кабмин ввести льготы на покупку машин из-за обвала авторынка
13 марта
Дилеры просят кабмин ввести льготы на покупку машин из-за обвала авторынка
РОАД предложила ввести льготные госкредиты на...

Российских водителей призвали не спешить с заменой зимних шин

Синоптик Вильфанд: В марте автомобилистам не стоит менять резину на летнюю

В России погода в марте отличается неустойчивостью, поэтому на фоне потепления не стоит торопиться с заменой зимних шин на летние. В ближайшее время ожидается очередное похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
186 л.с., автомат, полный привод, 7 мест — интересный (и не супердорогой) кроссовер

По его словам, менять резину не стоит до конца марта. Высокая для этого месяца температура, которая наблюдается сейчас, – лишь эпизод. Из-за различий в составе шин в холодную погоду летняя резина дубеет, что приводит к резкому ухудшению сцепления с дорогой, отметил синоптик.

По его словам, заметно похолодает уже в предстоящую субботу, температура будет колебаться на уровне около нуля градусов ночью и от +2 до +5 днем. В ночь на воскресенье ожидаются небольшие заморозки. К вопросу о замене резины можно вернуться не раньше апреля, считает метеоролог.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли партию доступных кроссоверов Hyundai, известна цена.

Источник: 360.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 10
13.03.2025 
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0