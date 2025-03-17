Количество проданных полисов ОСАГО в городе на Неве выросло на 55%

Страховщики назвали самые аварийные улицы Петербурга

Самыми аварийными улицами Петербурга в 2024 году признано Пулковское шоссе. Такими данными поделились специалисты сервиса Страховщик и финансовый маркетплейс «Сравни».

Согласно данным компании «Росгосстрах», 2,7% страховых случаев по ОСАГО приходится на Северную столицу. Самая большая вероятность попасть в ДТП зафиксирована на Пулковском шоссе, проспекте Энгельса и набережной Обводного канала.

Затем в антирейтинге идут Пискаревский проспект и Софийская улица. В топ-10 по авариям вошли также Московское шоссе, Ленинский проспект, проспект Культуры, проспекты Обуховской Обороны и Стачек.

Отмечается, что в 2024 году количество продаж полисов ОСАГО в Петербурге выросло на 55%, а средняя цена полиса составила 7787 рублей. За период с января по февраль текущего года страховщики наблюдают увеличение объема продаж полисов ОСАГО на 32%.

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Источник: spbdnevnik.ru