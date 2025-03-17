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Россияне ждут возвращения 10 популярных брендов, покинувших страну. Среди них и автомарки

Webbankir: IKEA и Toyota россияне ждут больше всего

Согласно опросу финансовой платформы Webbankir, россияне, в основном, поддерживают возвращение западных брендов, покинувших страну с 2022 года.

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46,2% опрошенных выступают за возвращение иностранных марок, в то время как 27,2% против, считая, что это навредит отечественным производителям. Особенно ожидают возвращение IKEA – 42,3% респондентов указали эту марку как наиболее желанную.

Следующими по популярности брендами для возвращения стали Samsung (39,8%), Adidas (30,8%), Apple (29,2%) и Nike (27,8%). Среди других популярных марок – Coca-Cola, Toyota, H&M, Zara и Volkswagen. Интерес россиян к западным брендам также проявляется в поддержке параллельного импорта.

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Однако мнения о том, должно ли государство содействовать возвращению этих брендов, разделились. 40,9% считают, что условия для возвращения должны быть сложными, в то время как 30,9% полагают, что поддержка возможна только в случае, если зарубежные бренды предлагают продукцию, превосходящую отечественные аналоги.

Среди респондентов 53% считают, что возвращение западных марок может быть успешным, но только в определенных категориях товаров. И лишь 18,8% уверены, что западные бренды не смогут вернуть свою прежнюю популярность в России.

Опрос проводился в первой половине марта 2025 года, в нем приняли участие 3 тыс. респондентов по всей России.

Источник: ТАСС

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Алексеева Елена
Количество просмотров 6
17.03.2025 
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