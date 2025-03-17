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Купить машину сейчас или подождать? Наш эксперт знает ответ

Ксения Тимофеева: Выгоднее купить авто летом 2025 года или ближе к концу года

Покупка машины – это всегда важное решение, и в условиях неопределенности, которая может царить на рынке, придется тщательно обдумать, когда именно лучше это сделать.

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Стоит ли покупать машину именно сейчас или дождаться лучших времен? А если, предположим, и наступят эти «лучшие времена», что может измениться?

Мнение эксперта

Ксения Тимофеева, руководитель отдела внешних коммуникаций сервиса проверки автомобилей «Автокод»:

– Данные исследования автомобильного рынка нашего сервиса подбора и проверки авто «Автокод» показывают положительную динамику по рынку за последние несколько месяцев. С уверенностью можно сказать, что ситуация уже начала выправляться. Конечно, до полного «выздоровления» авторынка еще далеко – минимум несколько лет. И если не ждать отката цен на авто до уровня 22-23 года, то однозначно можно сказать, что цены становятся стабильнее, а выбор шире.

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Вероятно, это еще связано с тем, что весна и осень – самые жаркие периоды продаж авто, особенно у частных продавцов и перекупов.

Поэтому если вы продаете авто, то сейчас самое время, а вот покупать машину лучше или в середине лета, или ближе к новому году, когда рынок немного замирает и продавцы (как частные, так и дилеры) прибегают к различным акциям и спецпредложениям для лояльности покупателя – именно в это время можно забрать авто с хорошей скидкой и многими опциями в подарок.

Одно можно сказать точно – летом 2025 года и ближе к концу этого года ситуация для покупки автомобиля (как нового, так и подержанного) будет гораздо благоприятнее, чем в 2024 году. Цены становятся более гибкими, а выбор автомобилей начинает радовать – так, по данным «Автокод Поиска», рынок наполнился на 12% по сравнению с концом 2024 года.

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Подытоживая, можно сказать, что решение о покупке автомобиля зависит от текущей ситуации и ваших личных целей. Если вы рассчитываете купить выгоднее, а также у вас есть возможность пользоваться имеющимся автомобилем, возможно, стоит подождать. Однако если машина нужна прямо сейчас, нет смысла откладывать покупку.

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Алексеева Елена
Фото:Александр Артеменков/ТАСС
Количество просмотров 22
17.03.2025 
Фото:Александр Артеменков/ТАСС
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