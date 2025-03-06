Программу льготного автокредитования продлят

В Госдуме предложили продлить программу льготного автокредитования до 2030 года

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия - За правду» предложили продлить программу льготного автокредитования до 2030 года.

Обращение с этим предложением было направлено председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Соавторами письма стали лидер партии Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

В письме депутаты предложили продлить действие программы с сохранением ранее установленных условий для заемщиков. Также предложено рассмотреть возможность включения в список льготников новых категорий граждан, таких как жители новых регионов России и районов Крайнего Севера, а также граждан с почетными федеральными званиями («Народный артист Российской Федерации», «Народный учитель Российской Федерации», «Заслуженный врач Российской Федерации» и т.д.). Для этих категорий предлагается скидка 30% от стоимости автомобиля.

Миронов отметил, что особая потребность в личном транспорте существует в новых российских регионах, где активно развиваются дороги и социальная инфраструктура.

Программа действует с 2015 года и уже помогла многим россиянам приобрести новые автомобили отечественного производства.

В рамках программы льготного автокредитования скидки предоставляются различным категориям граждан, включая многодетных родителей, медработников, педагогов, инвалидов и участников СВО. Продление программы до 2030 года, по мнению депутатов, является важным шагом для дальнейшей поддержки этих групп населения.

Данная программа значительно способствует улучшению доступности автомобилей для граждан и повышению мобильности, что особенно важно для развития новых регионов России.

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Источник: Прайм