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Следующий VW T-Roc станет полноценным гибридом в стиле Toyota Prius

Volkswagen представит второе поколение компактного кроссовера T-Roc в 2025 году

Недавно в Сеть утекли первые изображения нового T-Roc, а также информация о его технических характеристиках.

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Новый кроссовер будет базироваться на платформе MQB Evo, как и обновленный VW Golf 8.5. Линейка двигателей будет включать в себя мягкие гибриды мощностью 115 и 150 л.с., а также два подключаемых гибрида с запасом хода на электротяге до 100 км и максимальной мощностью 272 л.с. в версии GTE.

Кроме того, станут доступны бензиновые и дизельные двигатели с различными уровнями мощности.

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Важное нововведение – появление полноценных гибридов (HEV), которые будут добавлены в модельную линейку через год после выхода T-Roc на рынок, ориентировочно в третьем квартале 2026 года. Пока компания не раскрывает технические детали нового гибридного привода.

Ранее Volkswagen скептически относился к полноценным гибридным системам, отдавая предпочтение мягким и подключаемым гибридам. Однако рыночные тренды, особенно успех подобных систем у японских и американских производителей, вынудили компанию пересмотреть свои взгляды. Теперь технология HEV будет использоваться не только в новом T-Roc, но и, вероятно, в моделях VW Golf и Skoda Octavia, построенных на платформе MQB Evo.

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Просочившиеся изображения нового T-Roc демонстрируют элементы дизайна, напоминающие VW Tiguan.

Кроме того, на фото заметны изменения в боковой части автомобиля. Убрана накладка над дверными ручками, двери получили иную форму, а спойлер стал длиннее, придавая кузову более динамичный вид. Логотип VW на корме теперь расположен выше, а задние фонари могут быть соединены светодиодной полосой.

Ожидается, что серийный VW T-Roc второго поколения поступит в продажу в конце 2025 года.

Источник: Auto, Motor und Sport

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Алексеева Елена
Фото:Volkswagen
22.03.2025 
Фото:Volkswagen
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