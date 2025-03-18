#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Подмосковные аэропорты очистят от бомбил-зазывал
18 марта
Подмосковные аэропорты очистят от бомбил-зазывал
Минтранс Подмосковья: в аэропортах Московской...
Foton Toano
18 марта
ГАЗель из Китая: как едет? Сколько увезет?
Эксперт Тимкин: у Foton Toano тяговитый дизель,...
Валдай 12 — новая версия!
18 марта
Валдай 12 — новая версия!
Представлен грузовик Валдай 12 в модификации...

Валдай 12 — новая версия!

Представлен грузовик Валдай 12 в модификации самосвала с трехсторонней разгрузкой

Компания «СТТ» и АО «Саранский завод автосамосвалов» (САЗ) показали самосвал с трехсторонней разгрузкой на шасси бескапотного грузового автомобиля Валдай 12. Машина предназначена для перевозки сыпучих и навалочных грузов в сельском хозяйстве и коммунальной сфере.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Самосвал базируется на среднеразмерном шасси Валдай 12 с колесной базой 3860 мм, и при общей длине автомобиля 6808 мм максимальный радиус разворота составляет 6,5 м – это лучший показатель в своем классе, замечает пресс-служба. Задняя подвеска – пневматическая, что позволяет поддерживать постоянный клиренс. Передние рессоры – малолистовые.

Цельнометаллическая платформа имеет возможность разгрузки на три стороны: назад – 36°, на боковые стороны – 45°. Платформа приводится в действие гидравлическим опрокидывающим устройством с телескопическим четырехзвенным гидроцилиндром. Номинальный объем платформы – 6,38 куб. м, а с комплектом надставных бортов он возрастает до 15,3 куб. м. Грузоподъемность машины – 6590 кг.

Резиновые уплотнители по низу бортов предотвращают просыпание мелкофракционных сыпучих грузов, таких как зерно. Ручки рычажно-шарнирного запорного механизма расположены у основания платформы – это облегчает открывание борта.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Напомним, Валдай 12 комплектуется тяговитым дизельным двигателем ЯМЗ-534 с отдачей 169 л.с. и 662 Нм, работающим в паре с 6-ступенчатой МКП. Тормозная система – пневматическая, с дисковыми тормозными механизмами на всех колесах; дополнительно автомобиль оснащен моторным тормозом. Трехместная кабина с многослойной теплоизоляцией оборудована кондиционером, подрессоренным сиденьем водителя, спальной полкой, откидным столиком и мультимедийным устройством 2DIN с камерой заднего вида.

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 4
18.03.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0