Валдай 12 — новая версия!

Представлен грузовик Валдай 12 в модификации самосвала с трехсторонней разгрузкой

Компания «СТТ» и АО «Саранский завод автосамосвалов» (САЗ) показали самосвал с трехсторонней разгрузкой на шасси бескапотного грузового автомобиля Валдай 12. Машина предназначена для перевозки сыпучих и навалочных грузов в сельском хозяйстве и коммунальной сфере.

Самосвал базируется на среднеразмерном шасси Валдай 12 с колесной базой 3860 мм, и при общей длине автомобиля 6808 мм максимальный радиус разворота составляет 6,5 м – это лучший показатель в своем классе, замечает пресс-служба. Задняя подвеска – пневматическая, что позволяет поддерживать постоянный клиренс. Передние рессоры – малолистовые.

Цельнометаллическая платформа имеет возможность разгрузки на три стороны: назад – 36°, на боковые стороны – 45°. Платформа приводится в действие гидравлическим опрокидывающим устройством с телескопическим четырехзвенным гидроцилиндром. Номинальный объем платформы – 6,38 куб. м, а с комплектом надставных бортов он возрастает до 15,3 куб. м. Грузоподъемность машины – 6590 кг.

Резиновые уплотнители по низу бортов предотвращают просыпание мелкофракционных сыпучих грузов, таких как зерно. Ручки рычажно-шарнирного запорного механизма расположены у основания платформы – это облегчает открывание борта.

Напомним, Валдай 12 комплектуется тяговитым дизельным двигателем ЯМЗ-534 с отдачей 169 л.с. и 662 Нм, работающим в паре с 6-ступенчатой МКП. Тормозная система – пневматическая, с дисковыми тормозными механизмами на всех колесах; дополнительно автомобиль оснащен моторным тормозом. Трехместная кабина с многослойной теплоизоляцией оборудована кондиционером, подрессоренным сиденьем водителя, спальной полкой, откидным столиком и мультимедийным устройством 2DIN с камерой заднего вида.