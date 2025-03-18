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Найден еще один способ экономии при покупке нового автомобиля — рассказываем

Эксперт Гагарин указал на очевидную выгоду покупки новой машины на маркетплейсе

Покупателям нового автомобиля нужно мониторить и предложения на маркетплейсах, потому что такие площадки могут предоставить дополнительные скидки. Об этом рассказал автоэксперт Вадим Гагарин. По словам специалиста, интересные варианты также могут предлагать крупные банки.

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«Сейчас, покупая новую машину, я бы не только смотрел сайты дилеров, но и изучил бы, что предлагают маркетплейсы и предложения о продаже машин от крупных банков. Там могут быть интересные варианты, ведь такие площадки могут давать дополнительные льготы, чтобы привлекать покупателей», – объясняет эксперт.

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Гагарин объясняет, что в этом случае покупатель бронирует на маркетплейсе автомобиль по указанной цене и связывается с менеджером для уточнения всех условий покупки. Затем ему нужно будет только забрать свой новый автомобиль у дилера. Обязательно в 2025 году при покупке машины нужно просматривать не только классифайды, но и маркетплейсы, подытожил Гагарин.

Источник: news.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 10
18.03.2025 
Фото:Depositphotos
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