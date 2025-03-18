Найден еще один способ экономии при покупке нового автомобиля — рассказываем

Эксперт Гагарин указал на очевидную выгоду покупки новой машины на маркетплейсе

Покупателям нового автомобиля нужно мониторить и предложения на маркетплейсах, потому что такие площадки могут предоставить дополнительные скидки. Об этом рассказал автоэксперт Вадим Гагарин. По словам специалиста, интересные варианты также могут предлагать крупные банки.

«Сейчас, покупая новую машину, я бы не только смотрел сайты дилеров, но и изучил бы, что предлагают маркетплейсы и предложения о продаже машин от крупных банков. Там могут быть интересные варианты, ведь такие площадки могут давать дополнительные льготы, чтобы привлекать покупателей», – объясняет эксперт.

Гагарин объясняет, что в этом случае покупатель бронирует на маркетплейсе автомобиль по указанной цене и связывается с менеджером для уточнения всех условий покупки. Затем ему нужно будет только забрать свой новый автомобиль у дилера. Обязательно в 2025 году при покупке машины нужно просматривать не только классифайды, но и маркетплейсы, подытожил Гагарин.

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Источник: news.ru