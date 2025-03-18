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Импорт автомобилей в России упал вдвое: эксперт раскрыл причины

Директор «Автостата» Целиков: Импорт новых легковых авто упал на 62% в России

За январь-февраль 2025 года в Россию ввезли 86 тысяч легковых автомобилей. Это почти вдвое (-49%) меньше, чем в январе-феврале прошлого года (168 тыс. штук), сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

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Ввоз новых легковых машин упал на 62%, до 48,1 тыс. штук. Б/у машин импортировали на 12% меньше, чем годом ранее (37,9 тыс. штук).

По словам Целикова, у такого заметного падения объемов импорта две причины. Первая – затоваренность складов дилеров и дистрибьюторов. Вторая причина состоит в том, что некоторые китайские производители начали собирать автомобили в России (например, Chery с декабря – в Калуге).

Ранее «За рулем» перечислил семь автобрендов, снизивших цены на машины в России.

Источник: Telegram-канал директора агентства «Автостат» Сергея Целикова

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 24
18.03.2025 
Фото:Depositphotos
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