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Выставлен на продажу ВАЗ-2106 без пробега: цена зашкаливает

В Тольятти продают ВАЗ-2106 1995 года без пробега за 10 миллионов рублей

В Тольятти выставлен на продажу уникальный экземпляр классического советского автомобиля – ВАЗ-2106 1995 года выпуска с минимальным пробегом. Продавец оценил седан в 10 млн рублей, подчеркнув, что цена указана корректно.

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ВАЗ-2106 1995 года
ВАЗ-2106 1995 года

Автомобиль проехал всего 10 километров (считай, ничего) и находится в заводском состоянии без предпродажной подготовки. Сохранены оригинальные пломбы, этикетки и даже родной аккумулятор 1995 года выпуска. В комплекте имеется квитанция о покупке, датированная августом 1995 года.

ВАЗ-2106 1995 года
ВАЗ-2106 1995 года

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Заднеприводный седан, окрашенный в красный цвет, оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 72 л.с. и механической коробкой передач. По документам он числится за двумя владельцами, а оригинальный ПТС подтверждает его подлинность.

ВАЗ-2106 1995 года
ВАЗ-2106 1995 года

Находится автомобиль в Тольятти, а его высокая стоимость объясняется уникальным состоянием и коллекционной ценностью.

Источник, фото: Авито.Авто

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Алексеева Елена
Количество просмотров 9
18.03.2025 
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