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У «европейцев» с пробегом много проблем: эксперт о выборе в пользу авто из Китая
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У «европейцев» с пробегом много проблем: эксперт о выборе в пользу авто из Китая
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У «европейцев» с пробегом много проблем: эксперт о выборе в пользу авто из Китая

Эксперт Шагапов объяснил, почему новый «китаец» лучше «немца» с пробегом

Покупка автомобиля с пробегом немецкой, корейской или японской марки будет оправдана, если у автовладельца есть опыт самостоятельного ремонта этих моделей. Таким мнением поделился автоподборщик Игорь Шагапов.

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Дело в том, что, покупая подержанный автомобиль, владелец должен быть готов котсутствию гарантийного обслуживания. К тому же цены на автозапчасти в настоящее время достаточно высокие.

«Важно понимать, что было с автомобилем, реальный ли у него пробег, был ли он в такси или другом коммерческом использовании. Проверка авто все это покажет. Найти хорошего специалиста можно в Реестре автоподборщиков России», — советует эксперт.

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Если нужна не проблемная в эксплуатации машина, стоит выбрать нового «китайца». Причем, желательно из марок, официально представленных в России более трех-пяти лет, и не стоит брать авто, ввезенное по параимпорту, подчеркивает Шагапов.

«Да, они стоят дешевле, чем у дилеров, но вы не будете знать, в каком состоянии покупаете автомобиль, а также лишаетесь сервисного обслуживания и гарантии. Новый китайский автомобиль стоит как семи-восьмилетний европейский или японский конкурент со всеми его возрастными проблемами, зато у вас будет гарантийное обслуживание, не придется переживать, если машина сломается», — объясняет специалист.

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Сегодня стоимость нового «китайца» почти эквивалентна цене семилетнего «европейца» или «японца», но у последних, как правило, всегда бывают возрастные проблемы, резюмирует Шагапов.

Источник: avtonovostidnya.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
18.03.2025 
Фото:Depositphotos
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